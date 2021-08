Detalles escalofriantes del doble crimen en el Gaucho Gil

La impactante frase pertenece a Yesica Rodríguez, la viuda de Checho Morales, el joven asesinado a puñaladas el pasado viernes tras un enfrentamiento en inmediaciones del predio del Gaucho Gil. “Ramona Villalba es la autora intelectual del crimen de mi marido. Es la cabecilla de la mafia, y sigue ahí amenazando a todos”, contó.

“Mis hijos me levantaron para luchar por su padre… y por eso lo hago. Tengo dos varones de 10 y 1 año. Ellos me dan fuerzas… me llenan de él. Me caigo, pero sé que será así”, expresó en radio Dos con la angustia a flor de piel, Yesica Rodríguez, viuda de Sergio Morales, quien murió asesinado (como su padre) tras un confuso episodio en inmediaciones del predio del Gaucho Gil, por Ruta Nacional 123.

“Voy a participar de la marcha hoy, pero necesito que la gente me acompañe. Para que hoy tengamos más fuerza. Pido justicia… se tiene que llegar hasta el fondo. Hay que sacar toda esa mugre del Gaucho Gil. Y cuando digo mugre hablo de la señora Villalba… ella sigue ahí amenazando a todo el mundo”, denunció la mujer que vive desde que era pequeña en los terrenos ubicados frente al conocido predio.

“Checho me decía que en el medio había relaciones políticas, por eso no quería meterse, pero yo voy a hacerlo”, adelantó.

“Yo vivo allí desde que tengo un año. Mi papá es propietario del lugar. Nunca usurpamos nada. Y son ellos quienes vinieron a usurpar nuestro terreno”, insistió Rodríguez.

Quién es Ramona Villalba

“Ramona Villalba está puesta ahí. Ella es la recaudadora del Gaucho Gil. Se maneja con total impunidad. Se fue adueñando de los puestos, los fue corriendo a todos. Y fue ella la que ayer mandó a sacar los puestos, pero es para calmar las cosas… pero debe irse del todo”, comentó la mujer, en referencia a quien todos sindican como la autora intelectual de todo lo ocurrido.

“Ella sigue amenazando desde ahí a nuestra gente”, aseveró.

Cómo pasó todo

Yesica contó detalles de lo ocurrido el viernes: “entraron a mi casa cuando estaba sola. Todo el día estuvieron intimidando. Todo el día llame a la Policía pero vinieron y no hicieron nada. Después de llamarle varias veces, Sergio llegó solo…. Y no entiendo porqué”, se preguntó, recordando el día de la tragedia.

“Esperaron que oscurezca. Me atacaron primero a mí… me erraron una puñalada… y después atacaron a Checho, y su papá”, contó.

Checho

“Él se levantaba temprano, y le gustaba restaurar autos rotos… destruidos… era su hobby”, recordó Yesica.

“La peleábamos siempre. Cuando podíamos nos tomábamos un vino caro… y gastábamos en comida… No nos metimos nunca… ni conozco sus nombres”, agregó.