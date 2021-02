Desgarrador relato de Karen: El forense me dijo que los cuerpos estaban destrozados

Karen Cufré, viuda y madre de Ángel y Mateo González, quienes perdieron la vida tras ser atropellados por el empresario Matías Piattoni, en la mañana 13 de febrero sobre Ruta Nacional 12 dijo «quiero creer en la justicia, no entiendo por qué caratularon como homicidio culposo, debe ser doble homicidio doloso porque fueron dos los fallecidos. «Ese sábado fui con la esperanza de verlos pero el forense me dijo “no mamá están muy destrozados”.

Luego de diez días del accidente en el que perdieron la vida el cabo del Ejército Ángel González y su hijo Mateo de 12 años tras ser atropellados por el empresario Matías Pittoni sobre Ruta Nacional N°12, Karen Cufré la viuda y madre de las víctimas rompió el silencio y habló con Sudamericana.

La mujer relató como atraviesa el dolor junto a sus dos hijos de 11 y 3 años; “el más chiquito me pregunta por su papá y su hermano y cuando van a volver, no tengo palabras todavía para explicarle a un bebé de tres años que ellos no van a volver. La nena dentro de todo está fuete porque sabe que tenemos que sacar adelante al más chiquito”.

La familia llegó a Corrientes hace 6 años desde la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay, porque Ángel González era cabo del Ejército Argentino y fue trasladado a Corrientes.

“Vinimos con lo nuestro, sin conocer a nadie y a ejercer la profesión que tanto le gustaba a mi marido”, indicó Karen. Además contó que cada vez que tenía un tiempo su esposo y su hijo iban a pescar.

En cuanto a su situación económica manifestó que su familia la está ayudando y que ya inicio los trámites para recibir la pensión del Ejército. “Yo no me voy de Corrientes hasta que se haga justicia y estoy eternamente agradecida al Ejército que desde el minuto cero están conmigo y no me dejan, gracias a Dios muy buenos camaradas tuvo mi marido”.

Al ser consultada sobre si confía en la justicia la viuda y madre de las víctimas atropelladas por Matías Piattoni aseguró “está complicado, por las declaraciones que dio la jueza y el fiscal no me parece que le ponga un psicólogo a él y nosotros qué, como le digo a todos ahí no quedaron como victimas solo mi marido y mi hijo acá tengo dos víctimas más él tiene 47 años, mis hijos tienen 3 y 11 años y nunca van a comprender que su papá y su hermano no van a volver”.

También recordó que hoy se realizarán dos manifestaciones una a la mañana frente a fiscalía por calle Pellegrini y la otra por la tarde en la Plaza Vera, Karen no participará de ninguna de las dos y detallo los motivos de su ausencia. “Quiero preservar a mis hijos, no quiero ir porque no quiero que me graben los medios”.

En cuanto a la justicia para pobres y la justicia para ricos, teniendo en cuenta la posición económica del empresario correntino, le preguntaron a la mujer si esa condición estaba pensando en la causa y ella respondió “ya está pesando”.

Por otra parte manifestó que su abogado Gaspar Moreno, es un gran apoyo y en todo momento aclara sus dudas con respecto a la investigación, “sé que el abogado y mi familia son una contención enorme”.

El día del accidente

“Me enteré a las 11:30 del mediodía cuando llegaron dos policía de la Comisaria Novena que me dijo “señora me tiene que acompañar porque su marido tuvo un accidente sobre Ruta12”, como ellos salieron 5.30 yo pensé que ya estaba de regreso”, recordó.

Asimismo relató “le pregunté por mi marido y me dijeron que había fallecido, le pregunté por mi hijo ellos me pidieron los documentos, se me hizo eterno el viaje a la Comisaria Novena, lo único que quería era verlos, salí a las 11:30 y volví a las 18:30”.

“Me quedé hasta que el médico forense me llamó, no vi a mi marido ni a mi hijo yo fui con la esperanza de verlos pero no los vi, el forense me dijo “te lo prohíbo mamá porque están demasiado destrozados”, me quedé con la última imagen a las 5:30 de la mañana, de sus sonrisas picaras y su mirada traviesa que harían una aventura más”.

Sobre la fortaleza con la que atraviesa el dolor por su perdida tan grande, Karen dijo “estoy rota por dentro pero por fuera tengo que estar fuerte por mis hijos”, además detalló que el Ejercito le asistió con un psicólogo y que la semana que viene sus hijos también asistirán a terapia.

Por otra parte puntualizó “yo quiero creer en la justicia no entiendo por qué pusieron homicidio culposo si es doble homicidio doloso eventual, fueron dos las víctimas, por ahora creemos en la justicia por mi marido y por mi hijo, que no me dejen sola que el fiscal y la jueza me escuchen que se haga justicia él (por Matías Piattoni) tiene que pagar”