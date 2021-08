Desesperado pedido de una docente de Tucumán acosada por un alumno

Florencia pide protección por el acoso que recibe por parte de un estudiante. «Una clase virtual significó perder mi vida, no la quiero perder en serio», expresó.

“Soy Florencia y lamentablemente este video es para pedirles ayuda. Desde febrero estoy sufriendo el acoso de un alumno”, así comienza el desesperado pedido de la docente de inglés de la provincia Tucumán, quien grabó un video contando su situación.

En febrero, vía Zoom, le brindó una clase particular al alumno y, tras notar ciertos comentarios extraños por parte del estudiante, tomó la decisión de no darle más clases. Desde entonces, el joven no paró de acosarla.

“La verdad que pese a que lograron activar la causa, gracias a Dios la jueza dio la nulidad de ese archivo pero aun así no cesan las intimidaciones, no paran las coacciones”, mencionó la mujer que recibe mensajes a su teléfono, llamadas permanentes, comentarios en las redes sociales y visitas a su casa.

Explicó que “quisieron llegar a un acuerdo pero el fiscal, por supuesto, pidió primero una junta médica, la cual a último momento frenaron con el mismo argumento de siempre, de que este chico tiene problemas de salud”.

Al respecto, expresó: “Lo voy a saber el día que tenga el resultado de esa junta médica a la cual no quieren llegar y no entiendo porque no quieren llegar, creo que sería lo mejor”.

“Les pido ayuda porque sigo sufriendo intimidaciones, amenazas simbólicas que son las peores porque realmente te dan un miedo, sentir que tu vida en cualquier momento está… pende de la mano de ellos. Está en manos de ese tipo que te manda videos y cosas que te muestran lo que puede llegar a hacer con vos”, relató la docente en el video.

Y finaliza: “Les pido ayuda por favor, que la familia respete a la justicia y que me devuelva mi vida”.

La palabra de la docente: «Vinieron a buscarme a mi casa»

“Estoy mal. Esta familia que tiene tanto poder y dinero no permite que la justicia avance. Seguí sufriendo intimidaciones, vinieron a buscarme a mi casa con nombre y apellido, hay testigos que nunca llamaron a declarar”, contó Florencia en diálogo con C5N.

Ante hacerse público el caso, la familia pidió una conciliación. “Mi respuesta fue que solamente me iba a sentar a hablar con ellos con un mediador y que no quería ningún tipo de resarcimiento económico porque, durante todo este proceso, los abogados intentaron convencerme de recibir dinero y dejar la causa sin efecto”, comentó.

“Paso las horas en mi cuarto. Tengo licencia en el trabajo porque estoy medicada por los ataques de pánico. ¿Cómo harían para vivir si saben que alguien los está acosando y las amenazas se elevan al nivel que recibís un mensaje que te lleva a un link con un video donde torturan a una mujer con armas blancas y fuego? ¿Cómo vivís con eso? ¿Cómo salís a la calle?”, relató entre lágrimas ante la desesperada situación.

Sobre la familia del acosador, contó: “Ayer aludieron que pedían la suspensión (de la causa) porque él no puede expresarse verbalmente y que iba a ser una estrés para él, dicen que lo estamos estigmatizando, que lo queremos discriminar, que queremos burlarnos de su condición”.

«Nunca paró, no tiene límites», contó la docente que recibió amenazas hasta la semana pasada. «Pido por favor que tengan piedad, que paren con los atropellos, respeten a la Justicia. Necesito que se hagan las pericias, a mi me hicieron miles y nunca me sentí estigmatizada. Por favor, ¡que me dejen vivir en paz! Tuve una clase virtual con este chico, una, y para mí significó perder mi vida. No la quiero perder en serio».