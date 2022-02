Desesperada lucha contra el fuego: Entrerriano ayudando a Correntinos

«Hola me presento, soy Martin Fernández, de #concordiaentrerios y quiero ayuda…». Así comenzó la conversación. Dolido por las imágenes que veía por la tele, decidió que tenía que dar una mano. Cargó un tanque de 1000 litros de agua y una bomba motor, equipo su 4×4 y pidió ayuda para saber a dónde hacía falta, le aviso a su familia y se mando a la ruta.

Martín tiene 44, es de Concordia, Entre Ríos, comerciantes, casado con Carolina y con dos hijos menores Camilo y Fátima. Toda la familia lo apoyó para realizar esta patriada.

«Le comenté a mi esposa lo que pasaba en Corrientes. Yo tenía que venir a ayudar. Me dijo que si lo sentía en el corazón, tenía que venir. Tengo los equipos y la disponibilidad. Mi hijo me preparó el equipo de termo y el mate y me mandé para #Corrientes . No podía quedarme de brazos cruzados. El año pasado hubieron incendio y los Bomberos tuvieron muchísimos días de trabajo sin descanso, así que fue una motivación», contó Martín.

Hoy está compartiendo y combatiendo junto a los Bomberos Voluntarios de San Miguel. Hoy ya entro en acción, y sus equipos ayudaron para controlar un frente que se desplazaban rápido. MUCHAS GRACIAS HERMANO ENTRERRIANO!!!

