Desde el 2017 los correntinos esperan por el arreglo del puente caído entre Goya y Esquina

Cuando desde la distancia se escucha el tirón de orejas presidencial, sosteniendo Alberto Fernández que el Plan Belgrano no llegó al norte argentino que bien podría incluir a una postergada la provincia de Corrientes. Por acá se ensaya una defensa del ex titular del ambicioso proyecto macrista de implementar mega obras por todo el país.

A raíz de ello le recordaron a Carlos Vignolo que el puente caído entre las ciudades de Goya y Esquina, colapsado el 8 de julio de 2017, es una “herencia macrista”, que también podría mover a la sonroja del gobierno provincial. No es el único puente que se cayó y no se levantó en territorio correntino. Por eso nunca se entendió porque el gobernador de Corrientes, Gustavo Adolfo Valdés y el entonces titular del Plan Belgrano, Carlos José Vignolo, siendo los máximos referentes de Mauricio Macri no resolvieron la reparación de esta importantísima obra.

“Se fue Macri. El plan Belgrano quedó en la nada. Se oyeron tantas promesas. Incluso algunas ilusiones, como la de los referentes de ECO + Cambiemos. Una de ellas era de Esquina que sostenía que están todas hechas las rutas y arregladas las calles. Luego ante la menor lluvia se inundaba todo, o la calle terminaba colapsando”. Se leyó en redes sociales.

PARA RECORDAR

8 jul. 2017

Cayó uno de los puentes que une Goya con Esquina

Desde Vialidad señalaron que se trata de tres puentes en total con una longitud total de alrededor de 162 metros, los tramos de los estribos son de 27 metros y 3 tramos de 36 metros.

La Policía de Corrientes informó que el tránsito se encuentra interrumpido en «su totalidad» y que policías de la Unidad Regional II de Goya trabajan «desviando el tráfico» y «dando a conocer las rutas alternativas para ambos sentidos».

Tanto la Policía como Vialidad recomienda a los usuarios de esa arteria vial tomar «las previsiones y recaudos del caso», además de «acatar las indicaciones» del personal «hasta tanto se resuelva la situación».

Armando Tognola, secretario de Coordinación del Municipio de Esquina indicó que el derrumbe se habría ocasionado por «la presión del agua» que hizo que el «puente socavara». Manifestó que están «prácticamente incomunicados» y que en la localidad están preocupados porque «en salud» tienen como referencia al Hospital de Goya.

Señaló que el puente está «prácticamente perdido», por lo que no habría una solución inmediata.

UN MUERTO

12/07/2017

Cayó una camioneta al arroyo Guazú, donde se derrumbó el puente que une Goya y Esquina

Una pareja oriunda de la provincia de Misiones cayó a las aguas del arroyo Guazú donde cayó el puente sobre la Ruta Nacional 12. Una mujer fue rescatada pero el hombre permanece desaparecido.

El insólito episodio ocurrió cerca de las 7.30 de la mañana con una camioneta que transitaba hacia Esquina. Al parecer no hay señalización en la zona según indicaron medios de Esquina.

Al llegar a Esquina la mujer sobreviviente comentó a los médicos que en la zona había mucha neblina en la ruta y ningún puesto caminero o alguna fuerza de seguridad alertando de la situación en el puente.