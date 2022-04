Descarriló un tren y volcó al costado de la vía

No se registraron heridos en el accidente ocurrido el sábado pasado en Salta, pero un video capturó el desastre que se generó por el descarrilamiento.

Un tren de carga descarriló el sábado pasado cerca de Rosario de la Frontera, en Salta. Afortunadamente no se registraron heridos, pero en un video del accidente que se volvió viral se puede apreciar la reacción del maquinista y otros operarios al ver el desastroso vuelco de la formación cuando intentaron moverla.

«Ay no, no», dijo uno de los operarios al ver que la locomotora no solo no volvió a los rieles sino que encima se volcó junto a las vías.