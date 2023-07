Desarme voluntario: pagarán hasta $22.000 por entregar armas de fuego

La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) recibirá armas de fuego y municiones desde el próximo lunes en la ciudad de Corrientes. Se trata de un programa de desarme voluntario impulsado por el Gobierno nacional que cuenta con incentivos económicos que llegan hasta $22.000 dependiendo del calibre y tipo de armamento.

El operativo arribará por primera vez a la provincia y está destinado a aquellos vecinos que posean balas, pistolas , revólveres, fusiles, escopetas y otros de uso manual que no se encuentren registrados. Es decir, no abarca explosivos como morteros o granadas de mano.

El punto de recepción estará ubicado toda la semana sobre Chaco 764, enfrente del parque Camba Cuá. El horario se mantendrá de 10 a 14.

El titular de la delegación Corrientes de la ANMAC, Ricardo Pacios, aclaró, en una entrevista con diario época, que la entrega es anónima y no deriva en causas penales por la tenencia ilegal. «La idea es sacar de circulación armas que pueden llegar al mercado negro», destacó.

Desde el año 2007, a través del Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y Municiones, se recibieron e inutilizaron alrededor de 210.000 armas de fuego y más de 2.000.000 municiones en Argentina. Para las entregas no es necesario identificarse con un documento, solo se debe llevar el objeto en cuestión.

«Creemos que va tener muy buena repercusión porque ya estuvimos recibiendo consultas. Sin embargo, el éxito principalmente dependerá de la difusión ya que hay mucha gente con armas no registradas», destacó.

Como retribuciones más comunes, por revólveres se prevén $11.000, aunque existe montos fijados por la ANMAC de acuerdo al tipo de armamento que puede llegar a $22.000 (Ver infografía). «Poseer un arma no registrada no significa necesariamente que provenga del comercio ilegal. Existen casos en los que la gente hereda un arma que no tiene papeles y no sabe cómo deshacerse de ella por temor a consecuencias legales», acotó Pacios.

Para el caso de Corrientes, será una oportunidad única para el desarme, ya que la delegación de la ANMAC no cuenta todavía con las condiciones necesarias para las recepciones todos los días. «Estamos poniendo en condiciones operativas y de seguridad para poder avanzar en estos operativos todos los meses», subrayó.

Vale recalcar que los materiales se inutilizan en el momento frente a la persona y se le entrega un acta comprobante y el incentivo económico correspondiente.

Respecto a explosivos, la sede local del organismo nacional recomendó ponerse en contacto con las fuerzas de seguridad (911) para que la Brigada de Explosivos de Bomberos de la Policía de Corrientes efectué los movimientos con personal y equipo especializado.

Para más información sobre la entrega voluntaria de armas o municiones, la ciudadanía o bien para otras consultas sobre gestión de trámites, regularización registral y reempadronamiento puede acceder a la página web www.anmacgob.ar o puede comunicarse al 0800-333-72769 (lunes a viernes de 9 a 15).

Medidas de seguridad

La ANMAC recomienda envolver el arma o las municiones en un trapo y luego colocarla en una caja. A la vez que piden evitar colocar los dedos en la zona del gatiillo o disparador. Y por ningún motivo se la llevará adosada al cuerpo, aunque esté descargada.

Es muy importante corroborar que el arma se encuentre sin el cartucho (en el caso de una pistola o cualquier otro tipo de repetición automática). Como también verificar que no existan balas en la recámara.

Ante cualquier duda o inseguridad es recomendable consultar con la ANMAC a través de sus canales oficiales.