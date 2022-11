Deportistas saladeños fueron reconocidos y distinguidos por el municipio

La actividad se desarrolló en el Centro Cultural “Sargento Juan Bautista Cabral”, reconociendo a los siguientes atletas:

Laura Fernández, salto en largo y triple salto – sub 17

Melanie Ledesma, salto en largo – sub 14

Valentina Pérez, carrera de 80 mts. – sub 14

Virginia Grand, salto en alto – sub 14

Álvaro Rolón, salto en largo – sub 14

Brian Romero, carrera de 100 mts. – sub 17

Victoria Gatti, carrera de resistencia 2000 mts. – sub 17

Esteban González, bádminton – sub 16

Al mismo tiempo, se distinguió a través de Resolución N° 382/22 a Sebastián Flores, medalla de oro en lanzamiento de bala y de bronce en carrera de 100 metros adaptado; y a Guillermo Villanueva, medalla de plata en lanzamiento de bala convencional.

Acompañaron al mandatario comunal en la entrega, el Secretario de Gobierno Municipal, Orlando Moneta; la Secretaria de Acción, Liza Insaurralde; el Director de Deportes y Recreación, Juan Ángel Vera; y el Profesor Marcelo Flores, Director del CEF N° 15.