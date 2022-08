Denuncian que en Goya el 30% de los censistas no cobró

La directora de la Escuela Nº 733 «Adela Ots Ortiz» del paraje Reman­so, dijo que elevaron el reclamo al INDEC y aún no tienen respuestas.

En Goya, más del 30% de los censistas aún no cobró por el trabajo realizado. «En el sistema, según el Indec, figura como que ya cobra­mos, y somos más de 150 personas entre docentes y no docentes de Goya que aún no recibimos la plata», manifestó a NORTE de Co­rrientes la directora de la Escuela Nº 733 «Adela Ots Ortiz» del paraje Remanso, Alba González, quien se desempeñó como jefa de ra­dio el día del Censo y tuvo a su cargo 12 censistas.

«Fue una barbaridad la responsabilidad que nos asignaron, y más del 30% de los censistas aún sin co­brar. Pasaron 79 días de ha­ber realizado las tareas cen­sales en el puesto de jefa de radio, con 12 censistas a car­go y sólo uno de ellos cobró; el resto aún no cobramos por nuestra tarea realizada, y a causa de dicha tarea me ocasionó una bronquitis. Es necesario que se sepa lo que está pasando con la gen­te que trabajó y no cobró, porque es una vergüenza, quedó como que todos los censistas cobraron y no fue así; no se habla de los que aún no cobraron», relató la docente a este diario.

Al ser consultada si ele­varon su reclamo a la Na­ción, la directora comentó que hace una semana ele­varon la queja vía online rectificando los datos y aún no tienen respuestas. Y re­firió: «La semana pasada ya reclamamos vía online, en la página del Institu­to de Estadística y Censos (Indec), en un formulario que nos mandaron, y no tu­vimos respuestas de nada, se dieron a silencio. En un primer momento ellos ale­garon que los datos perso­nales cargados estaban mal. Pero no fue así. Nosotros corregimos y miramos para que se vayan bien los CBU, ellos ponen esa excusa. Di­cen que el 19 y 20 de julio se pagó a todos y no es así».

A su vez, González deta­lló: «Nuestra jefa de zona tenía a cargo toda la zona rural y suburbana de Goya y nosotros éramos aproxi­madamente 15 jefes de ra­dio, con una jefa de fracción arriba, y de los 15 ninguno cobró. Teníamos a cargo entre 12 y 20 censis­tas y la mayoría de los censistas tampo­co cobró. De un jefe de radio que tenía 26 censistas sólo cobra­ron dos. En mi caso, que tenía 12 censistas a cargo, de ellos cobro uno solo, ninguno cobró la tota­lidad».

Cabe recordar que el Cen­so Nacional 2022 se realizó el 18 de mayo pasado en todo el país y movilizó a más de 600.000 personas.