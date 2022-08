«El año pasado no cuidamos los dólares que habíamos generado», afirmó el designado secretario de Producción.

El designado secretario de Producción, José Ignacio de Mendiguren, estuvo dando varias entrevistas radiales esta mañana y allí sostuvo que «esta semana tienen que estar funcionando las medidas que anunció Sergio (Massa)» y añadió: «Si no crecemos fuerte en la producción no se pueden hacer esas medidas. Uno de los problemas de la producción es la falta de dólares para importar insumos. Esto es coyuntural no estructural».

«El año pasado no cuidamos los dólares que habíamos generado», afirmó el funcionario y manifestó: «Si se mantiene el nivel de producción para fin de año vamos a exportar 90 mil millones de dólares se espera que deje un saldo en la balanza comercial de 12,13 mil millones de dólares».

Finalmente de Mendiguren precisó: «Para quienes deban importan el dólar va seguir en 130 pesos».