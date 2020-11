Daniel Caran: “Terminaré con las intermediaciones, el contacto con los compañeros será directo”

Ante el movimiento de piezas políticas en la provincia, el dirigente de Volver a Creer, salió a marcar directrices desde el peronismo correntino. Fuerte llamado a las bases justicialistas para 2021.

El contexto pandémico es y será un desafío novedoso que pondrá a prueba la estirpe de los dirigentes para acercarse a la ciudadanía con sus propuestas. Así lo entendió el dirigente de Volver a Creer, Daniel Caran, en declaraciones a la prensa correntina.

Analizó la situación actual e histórica del peronismo puertas adentro.

«Debemos romper el aislamiento de años donde la superestructura nunca dispuso del tiempo y espacio necesario para recepcionar inquietudes, interrogantes o pedidos de ayuda de los compañeros. Los mismos que fueron aportantes de los votos necesarios para que ellos lleguen e integren el hoy, conocido como el aparato».

Caran explicó la impronta de su sector que justamente es un emergente de las bases. La construcción de política de abajo hacia arriba y no al revés.

«No va más: Estoy ocupado, se terminó: el señor está en una reunión. No habrá más quejas o largas horas de espera. No se escuchará más: ya llegarán las elecciones y nos van a buscar”.

Corrientes es el distrito que el año próximo renovará todos sus cargos electivos; desde gobernador y vice a intendentes, viceintendentes; diputados y senadores provinciales; diputados y senadores nacionales además de concejales en todas las comunas de la provincia.

“Para nosotros –dijo- todos los días habrá elecciones. Ya lo dije y lo reitero: es tiempo de servir y no de servirse. Les recuerdo: ésta no es tarea de unos pocos, es responsabilidad y participación de todos».

Afirmó el dirigente exhibiendo impronta justicialista camino al triunfo electoral de 2021.