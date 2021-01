Daniel Caran: El 21 de Marzo daremos un grito de Libertad y Democracia peronista

En declaraciones a la prensa el Pre candidato a Gobernador por el peronismo, Daniel Caran, ratificó una vez más ordenar el partido Justicialista a través de internas, fallidas hace mas de 10 años.

«La compañerada de «Volver a Creer» está a full en los 75 municipios trabajando para competir. Afiliando, conformando listas, integrando una legión de hombres y mujeres que quieren ganar y conducir el nuevo destino que tendrá nuestro querido partido», aseguró.

«No podemos llegar al Gobierno de Corrientes con un partido destartalado. Nuestro rumbo no tiene retroceso, llegamos a la política para reivindicarla, para que verdaderamente cumpla el rol que debe tener y sin un partido fuerte y sin vocación de poder se hará dificil» agregó.

Daniel Caran en otro pasaje del reportaje aprovechó para hacer un nuevo llamado: «los que quieran sumarse a éste proyecto que evoluciona y es ganador que lo hagan, serán bienvenidos. Nunca nos escondimos, nunca los entregamos, nunca lo traicionamos. Acá todos y todas tendrán su espacio, no fuimos ni seremos sectarios, eso no es peronismo. El Papa Francisco es claro al decir, necesitamos desarrollar la conciencia de que hoy o nos salvamos todos o no se salva nadie. Nuestro partido está con respirador artificial, debe salir de terapia y sólo con una rebelión de las bases se podrá curar», sentenció.

Mientras sigue recorriendo la provincia Daniel Caran reafirma que en todos los rincones el movimiento Volver a Creer es lo mejor que le puede pasar a los peronistas de Corrientes de cara a la normalización partidaria. «El 21 de Marzo debemos dar un grito de Libertad y Democracia desde nuestro partido».