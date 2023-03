Cuatro saladeños en la Selección Correntina de Vóley

La Federación Correntina realizó este fin de semana la convocatoria de preselección, donde participó una delegación saladeña con 16 alumnos de la Escuela Municipal y en distintos sectores de la cancha. Además, el Profesor Cristián Noguera también fue confirmado en el staff de entrenadores provinciales.

Con el apoyo de la gestión municipal del intendente Noel Gómez, Saladas dijo presente en la concentración de la Preselección Correntina de Vóley y luego de los entrenamientos, fueron confirmados los jugadores Alma Mendoza (sub 16) y Fernando Franco (sub 18) armadores; más Alex Maidana y Juliana Fernández (sub 16) líberos.

Los mismos continuarán en la selección para siguientes convocatorias, como también el Profe Noguera, quién trabajó durante la concentración con cuatro colegas que integran el equipo de entrenadores del selectivo provincial.

Noguera agradeció una vez más al intendente y la Dirección de Deportes municipal, por el transporte, el apoyo y acompañamiento de siempre, para continuar trabajando en el desarrollo del vóley local.