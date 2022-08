Crecen los reclamos por el estado de la Ruta Nacional N°14

Los intendentes y referentes de la costa del Uruguay comenzaron a alzar la voz. Piden obras y mejoras en la arteria nacional. Solicitaron al Gobierno provincial que eleve los reclamos. Los jefes comunales también harán lo propio ante el Estado nacional.

El estado de las rutas en la provincia de Corrientes es y ha sido desde hace décadas un motivo de debate y, en algunos casos, de reclamo por la falta de obras, no sólo de mejora sino también de mantenimiento de las vías de circulación provincial.

Por la provincia pasan dos rutas importantes y que nos conectan con el resto del país: las rutas nacionales 12 y 14. Los pedidos de arreglo, mejora, ensanchamiento y repavimentación datan de varios años atrás. A esto hay que sumarle que el caudal de vehículos que circulan por dichas arterias ha crecido de manera sostenida durante los últimos años.

En algunos casos se hicieron modificaciones o tareas de mantenimiento, aunque las mismas sólo fueron en áreas específicas, dejando otra parte de la ruta sin arreglo, lo que no solucionaba completamente la problemática.

El avance de la construcción de autovías y autopistas en todo el país, comenzaron a darle otra perspectiva a la circulación en rutas nacionales, mejorando la transitabilidad, acortando los tiempos de viaje, mejorando la seguridad de los transeúntes y disminuyendo notablemente los índices de siniestralidad que se venían registrando hasta el momento.

De hecho, la provincia de Corrientes cuenta con un tramo importante de autovía en el Sureste provincia, sobre la Ruta Nacional N°14, desde Mocoretá hasta Paso de los Libres, con una extensión aproximada de 150 kilómetros.

Este ejemplo despertó los pedidos tanto de gobernadores, intendentes, funcionarios e incluso de la sociedad en general, de replicar e incrementar los kilómetros de autovía.

Es importante tener en cuenta, además, que estas rutas nacionales (12 y 14) atraviesan gran parte de las ciudades y pueblos de la provincia, por lo que también han crecido en los últimos años los pedidos de intervención de la ruta en los accesos a las ciudades, como la creación de rotondas y vías de acceso más seguras. Un ejemplo de ello es la ciudad de Ituzaingó, que desde hace algunos años ya cuenta con una rotonda de acceso a la ciudad, disminuyendo la peligrosidad para quienes transiten por la zona.

Los reclamos y pedidos de obras en las rutas han comenzado a tomar más fuerza durante las últimas semanas, en las que los jefes comunales de las ciudades involucradas han unido sus voces para reclamar con más ímpetu por tareas de mejora. En la ruta 12 han sido ocho los intendentes que comenzaron a solicitar a autoridades provinciales y nacionales por la realización de obras de infraestructura. Se trata de los intendentes de Empedrado (José Cheme), El Sombrero (Raúl González), Riachuelo (Martín Jetter), San Lorenzo (Juan Acevedo), Saladas (Noel Gómez), Pago de los Deseos (Sintia Magaldi), Mburucuyá (Pablo Guastavino) y el comisionado interventor del municipio de Manuel Derqui (Fabián Gutierrez).

Ahora ha sido el turno de los jefes comunales de la costa del Uruguay, los que comenzaron a reclamar por obras y mejoras en la Ruta Nacional N°14. Los primeros en alzar la voz han sido Emiliano Fernández Recalde de Gobernador Virasoro y su par, José Augusto Suaid de Santo Tomé. Ambos coincidieron en que es necesario que las autoridades intervengan sobre la ruta nacional y lleven adelante obras de mejoras sobre la misma que hoy atraviesa sus ciudades.

Augusto Suaid: «La Ruta 14 es intransitable»

El Intendente de la localidad de Santo Tomé, dialogó con Radio Dos y dio su parecer respecto del estado de la Ruta Nacional N°14. En este sentido, el Jefe comunal reconoció que «hoy la ruta es muy transitada, es peligrosa y en algunos sectores el estado no es bueno. Sin dudas hacen falta obras de mantenimiento en la ruta. Estamos hablando

con los intendentes y referentes de la zona para aunar criterios y hacer pedidos en conjunto ante quienes corresponda, para solicitar que se hagan las obras correspondientes para que la ruta esté en condiciones óptimas de circulación», señaló.

«La ruta, en algunos sectores, es intransitable. La huella está muy marcada o hay pozos de dimensiones considerables, hay otros sectores que requieren de trabajos de mantenimiento urgente. Esto no puede seguir así», aseguró Suaid.

Tal como ha ocurrido con los intendentes de la ruta 12, los referentes de la costa del río Uruguay comenzaron a elevar sus voces en conjunto. «Tomé contacto con mis pares de Gobernador Virasoro y de La Cruz, para solicitar ante las autoridades nacionales que se realicen las obras necesarias pero, sobre todas las cosas, solicitamos que se prolongue la autovía que hoy llega hasta Paso de los Libres, para que pueda llegar hasta Santo Tomé, Gobernador Virasoro y que nos una con la ciudad de Posadas, de modo que toda la ruta se transforme en autovía y mejore el tránsito», adelantó.

«Hoy en día, circular en la ruta 14 da miedo, tenemos siniestros viales todos los días, estos dejan personas heridas y hasta fallecidos, por eso reclamamos que se hagan obras importantes en la zona», señaló Suaid y agregó: «Hay que tener en cuenta que por esta ruta circula gran parte de la producción de la región, transportes nacionales e internacionales, camiones de gran porte con materiales pesados y eso, inevitablemente, genera que la ruta se rompa».

No hay que olvidar que la ruta 14 se ha convertido en lo que se llamó el «corredor Bioceánico», que une Brasil y Chile, pasando por Argentina, como la vía terrestre más importante de transporte de cargas y de la producción de cada uno de estos tres países.

La próxima semana se celebrarán las fiestas patronales en la ciudad de La Cruz. En ese marco, Suaid estimó que puede ser un momento propicio para elevar juntos un reclamo conjunto de obras sobre la ruta 14.

Fernández: «Es una ruta muy importante»

El jefe comunal de Gobernador Virasoro, Emiliano Fernández dialogó con Radio dos y fue consultado por el estado de la ruta y por las obras requeridas en la región.

En este sentido, Fernandez Recalde sostuvo que «La ruta 14 es una vía central no solo para nuestro país sino también para todo el Mercosur, con mucho transito de camiones nacionales e internacionales».

Asimismo, reconoció que vienen trabajando junto a representantes del Gobierno nacional en el tema. «Tenemos un contacto permanente con el arquitecto Daniel Flores, Jefe de Distrito de Vialidad Nacional de Corrientes, Se viene trabajando y articulando acciones con él, y solicitando obras para mejorar el tránsito en la ruta», sostuvo el jefe comunal.

«Mediante Flores hacemos llegar nuestros pedidos a Vialidad Nacional y desde sede Central son los encargados de establecer las obras», indicó Fernandez y sugirió: «En este caso los gobernadores de Corrientes y Misiones deberían unirse y reclamar juntos ante el Estado Nacional para que las obras de hagan en la ruta 14, y si lo sumamos a los pedidos de los intendentes el reclamo puede tener mayor peso específico».

Reclamo por obras en las 117 y 120

El senador nacional Eduardo Vischi contó que la autovía 14 «José Gervasio Artigas» no es la única ruta nacional de la región que requiere de obras. Indicó que las rutas 117 (de acceso a Paso de los Libres) y 120 (que une las rutas 12 y 14 en Gobernador Virasoro) tampoco están en buenas condiciones y que requieren de una intervención rápida de las autoridades nacionales.

«Hoy, el acceso a Paso de los Libres por la Ruta N°117 es intransitable, la ruta está en muy mal estado y no se puede circular», definió el libreño. » La ruta está ahuellada y rota en varios tramos. Hay que tener en cuenta que es la principal vía de acceso a la ciudad y es la ruta que conecta la autovía 14 con el puente internacional de Uruguayana», agregó.

Destacó la cantidad de camiones y vehículos de gran porte que circulan por la vía, lo que vuelve aún más peligroso el tránsito sobre dicha arteria.

Por otra parte, señaló que ha mantenido reuniones con el intendente de Garruchos, quien le ha manifestado su preocupación sobre el estado de la Ruta N°120. «Hemos recibido pedidos de obras que mejoren el tránsito sobre la ruta 120, que en algunos casos ya tiene pozos de dimensiones importantes y que requieren de un mantenimiento especial por parte de las autoridades nacionales», comentó.

Suman críticas por el estado de la 12

Al inicio de la semana, el Gobernador se hizo eco de los reclamos de los intendentes de diferentes localidades, que impulsan un documento en pedido por la construcción de una autovía por la Ruta N°12 hasta la ciudad de Saladas. El pedido surge de acuerdo a los múltiples siniestros viales ocurridos en los últimos meses.

En ese sentido, el Mandatario y los jefes comunales acordaron el reclamo conjunto al Gobierno nacional para la

construcción de la autovía que va desde el ingreso a Riachuelo hasta las 4 Bocas. Asimismo, definieron un próximo encuentro a realizarse el 22 de agosto, para avanzar en los detalles técnicos de la petición y la presentación de datos estadísticos.

Tras el encuentro, Valdés ratificó: «Necesitamos la inversión de Nación para preservar la vida de los correntinos» y agregó: «Esto nos afecta a todos, por la gran cantidad de accidentes que se dan en la Ruta Nacional N°12. Fundamentalmente por la trocha 670 que es pequeña, con lo cual pedimos contar con un tramo de 85 kilómetros».

Seguidamente, explicó que «hoy en día hablamos de 10 mil vehículos que ingresan todos los días, sumado a cerca de 300 camiones que circulan con piedras todos los días, además de los colectivos que circulan por la Ruta Nacional N°12».

A la vez, el Mandatario precisó que la carga del tránsito que tiene ese tramo de la ruta 12, amerita una autovía. «Necesitamos tener dos carriles de ida y dos de vuelta, y que no se crucen», recalcó. «El número de accidentes está en conocimiento de las autoridades nacionales. De hecho, está la Policía Federal, Gendarmería y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, por lo que la inversión es necesaria debido a la cantidad de circulación que se da», enfatizó.

Para Valdés, es obligación del Estado nacional que «tengamos rutas seguras por donde transitar y es fundamental la inversión para tener corredores seguros», aclarando que los estudios indican que la circulación de la Ruta Nacional N°12 mejora cuando se pasa de una cinta asfáltica de 6,70 metros a 7,30 metros, con banquinas pavimentadas.

«Se necesita un urgente mantenimiento»

El senador nacional por Corrientes, representante del radicalismo correntino, exintendente de Paso de los Libres y referente de la costa del río Uruguay, Eduardo Vischi, fue consultado por época sobre esta situación.

El libreño afirmó que «la ruta 14 está en mal estado en toda su extensión, ya no se trata sólo de solicitar la construcción de una autovía desde Paso de los Libres hacia el Norte, sino también de reclamar las obras de mantenimiento y mejora de toda la traza de autovía que nos une con Mocoretá y la provincia de Entre Ríos».

El exintendente libreño sostuvo que es «urgente» que se intervenga sobre la traza y que las autoridades nacionales hagan las obras correspondientes, para que la vía de circulación esté en condiciones.

«Hay tramos que se rompieron y no se arreglaron nunca más», denunció el legislador nacional, y citó como ejemplos tramos de la autovía. Por un lado, la rotonda de unión de la autovía 14 con la Ruta Nacional N°119 (camino a Curuzú Cuatiá). «Los terraplenes no quedaron en condiciones óptimas, no se terminaron las obras de rotonda, los desvíos y caminos hacia las otras rutas no están en buenas condiciones y no las terminaron».

Por otro lado, el puente sobre nivel ubicado en cercanías a Colonia Libertad, que debió clausurarse por peligro de derrumbe en 2016 y cuyos arreglos nunca finalizaron. Luego de algunas tareas, se rehabilitó el tránsito.