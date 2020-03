Crece la preocupación por los chaqueños que ingresan sin pudor a Paso de la Patria

Vecinos advirtieron que cientos de foráneos cuentan con sus domicilios registrados en la localidad; y aseguraron que «no residen en las casas declaradas, ya que sólo las utilizarían para descansar durante los fines de semana o mantenerlas en alquiler en verano».

Las medidas de restricción en el acceso a Paso de la Patria, que activó el Municipio local en los últimos días, no habrían alcanzado para frenar la llegada de foráneos, ya que según advirtieron vecinos de la localidad, desde el martes último se empezó a registrar el ingreso de cientos de chaqueños.

En diálogo con este medio gráfico, uno de los habitantes de la villa turística resaltó: «No se les puede negar el acceso a los que vienen del Chaco, porque a pesar de que no viven en El Paso, tienen su domicilio registrado aquí «.

También, una vecina de apellido González expresó en la red social Facebook: «Es una barbaridad la cantidad de gente que no es del pueblo; y en este momento vienen a hacer su cuarentena al Paso», a la vez que agregó: ¡Es indignante! No estamos preparados para tal dimensión si nos agarra el virus; consciencia por favor». Mientras que otra mujer de apellido Martínez exclamó: «Ojalá tomemos conciencia en toda la población. Esto es muy grave; y está pasando en todo el mundo. Paso de la Patria despertate. Salgamos todos a cerrar con lo que sea las entradas a nuestro pueblo».

En línea con la preocupación por la llegada de foráneos, el propio intendente, Guillermo Osnaghi había salido el miércoles a solicitar a los turistas, a través de Cadena de Radios, que no vayan a Paso de la Patria. «Estamos en crisis y debemos comportarnos bajo estas circunstancias», dijo al pedirles a los asiduos visitantes que no concurran porque no van a poder ingresar. «El acceso es exclusivo para los que tienen domicilio aquí», indicó. «Le pedimos a los turistas que no vengan, necesitamos cuidarnos entre todos, para que el bloqueo del virus sea exitoso», aseveró.

De acuerdo a la información que pudo obtener El Libertador, los ciudadanos oriundos de la Capital e Interior del Chaco, se habrían trasladado hasta la comunidad por poseer su domicilio allí; pero la preocupación de la gente es que «no están cumpliendo ni siquiera con la cuarentena obligatoria, ya que circulan en vehículos particulares o a pie, como si nada estuviera pasando».

Turistas desaprensivos intentaron alquilar casas en El Paso

Del mismo modo en que sucedió con las ciudades turísticas más visitadas a escala nacional, en la localidad de Paso de la Patria se encendió la alarma tras comenzar a registrarse consultas de turistas desaprensivos que buscan alquilar casas disponibles para éste fin de semana largo.

Ante numerosos mensajes, los vecinos de la localidad expusieron los casos en las redes sociales y solicitaron a quienes tienen inmuebles disponibles, que «por favor se priorice en la salud y no en el dinero».

«Yo alquilo todos los años, pero le digo a la gente que en Paso no estamos de vacaciones. Estamos en cuarentena, y asi deveriamos responder todos los que queremos a nuestro pueblo; incluso por nosotros mismos», resaltó una usuaria de apellido Insaurralde. CorrientesHoy