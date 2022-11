Crece 31,7% el déficit comercial en el sector de autopartes

El incremento del déficit se debe a un fuerte crecimiento de las importaciones que demanda la industria automotriz.

La balanza comercial de autopartes presentó un déficit de US$ 6.525 millones durante los primeros nueve meses lo que representó un incremento del 31,7% respecto al mismo periodo de 2021, informó la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC).

El informe privado señala que las exportaciones aumentaron un 10,5% con un total de US$ 1.141 millones mientras que las importaciones se incrementaron un 28%, alcanzando los US$ 7.666 millones en lo que va del año 2022.

“Este aumento acompañó la tendencia registrada en la producción de vehículos, que cerró el periodo analizado con 393.981 unidades fabricadas (+28,2%)”, indica el informe de AFAC.

El reporte de AFAC indica que “en 2021 el 67% de las importaciones del sector fueron realizadas por las Terminales Automotrices y sus proveedores directos, y de este total el 60% fue destinada a la exportación de vehículos”.

Los principales socios comerciales de la Argentina en el sector fueron Brasil, con un déficit comercial de US$1.734 millones, el Bloque de la Unión Europea, con un saldo negativo de US$ 1.317 millones, Tailandia, cuyo un déficit US$ 992 millones, China, US$ 841 millones y Estados Unidos, US$ 384 millones.

Los principales rubros comercializados fueron Transmisiones con un déficit de US$ 1.354 millones y Componentes de motor con un saldo negativo de US$1.071 millones.