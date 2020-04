Covid-19 | Este miércoles abrirán los bancos en Corrientes para pagar jubilaciones y AUH

Es para los beneficiarios que no tiene tarjeta de débito o se les venció. Habría turnos según la terminación del DNI.Este miércoles los bancos que pagan jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas, AUH, prestaciones por desempleo abrirán las sucursales y centros de pagos para que puedan cobrar por cajero sus beneficios los que no tienen tarjeta de débito o está vencida.

Así lo adelantó a Clarín el titular de la ANSeS, Alejandro Vanoli, mientras se encontraba reunido con funcionarios del Banco Central, y de los bancos públicos y privados delineando la medida. También participaba la Asociación Bancaria (gremio).

La idea que prevalece en la reunión es habilitar la concurrencia a las sucursales bancarias por turno, seguramente según el número de terminación del DNI de los beneficiarios.

Por la falta de tarjeta de débito o porque la tienen vencida, más de 2 millones de personas (básicamente jubilados o beneficiarios de AUH) no pueden hacer compras ni extraer dinero de los cajeros automáticos.

En el caso de los 120.000 que cobran la prestación por desempleo ni siquiera tienen tarjeta de débito, porque perciben el subsidio por cajero en la sucursal bancaria asignada. Fuente Corrientes Hoy