Corrientes: Vecinos apoyan la iniciativa de trasladar el anfiteatro al corsodromo

Habitantes del barrio Las Tejas expresaron que ven con buenos ojos la mudanza del coliseo correntino a las afueras de la ciudad, debido a los múltiples inconvenientes que se generan en la zona cada vez que hay eventos convocantes.

Vecinos del Cocomarola expresaron su conformidad con la idea de que se construya un nuevo anfiteatro en la zona del corsódromo, el cual albergaría la Fiesta del Chamamé y todos los grandes espectáculos que se realizan actualmente en el espacio ubicado en el barrio Las Tejas.

SITUACIÓN

Hace 10 días, en la jornada inaugural del máximo evento internacional de la música litoraleña, el gobernador Gustavo Valdés comentó a la prensa que está en análisis la posibilidad de trasladar el máximo coliseo correntino a las afueras de la Capital provincial. El mandatario adelantó que, en caso de ejecutarse el proyecto, «significará mayor comodidad» y permitiría «no molestar a nadie». Además, expuso que la idea es construir un lugar con «capacidad para albergar aproximadamente entre 18 mil a 20 mil personas, más moderno, que no tenga inconveniente cuando haya lluvia».

Las molestias a las que se refirió Valdés son las causadas a los vecinos de la zona, cada vez que allí se realizan eventos de magnitud, sobre todo aquellos que tienen varios días de duración, como la que finalizó ayer (ver página 6).

El barrio más cercano al Cocomarola es el Cacique Canindeyú, más precisamente el sector conocido como Las Tejas, que abarca unas pocas cuadras de calles estrechas, donde sólo hay casas familiares. La mayor parte del año, allí reina la tranquilidad, a tal punto que después de las 22, es difícil encontrar a alguien por las calles.

TRÁNSITO

La paz reinante se interrumpe cada vez que el Cocomarola es sede de alguna actividad convocante, ya que las calles se vuelven intransitables por los cortes de tránsito y por el caudal de vehículos que buscan sitio para estacionar, en una zona que no está preparada para recibir gran cantidad de tránsito.

«Tienen que sacarlo de acá. Cuando hay recitales importantes o cuando está el Chamamé, esto es un loquero. Si no tenés garaje, te quedas sin lugar para estacionar y no podemos recibir visitas esos días porque los trapitos les quieren cobrar por dejar el auto cerca de casa», dijo Marcelo, que vive a una cuadra del lugar del espectáculo.

«A mí me complican mucho los desvíos del colectivo por los cortes de calles. Varias veces estuve esperando más de una hora porque no sabía que cambiaban el recorrido. Ahora, por suerte, avisan pero al principio no se sabía nada. Ojalá muden el anfiteatro», expuso una joven llamada Florencia, que habita a unos 200 metros del predio.

RUIDOS

El otro inconveniente que causa mayor malestar, tiene que ver con los ruidos molestos que se extienden hasta altas horas de la madrugada, generados principalmente por los equipos de sonido que se usan en los shows.

«Estoy de acuerdo con que lo cambien de lugar, porque los días de chamamé o shows de comparsas, es prácticamente imposible dormir antes de las 3 o 4 de la madrugada, cuando terminan. Yo, por suerte, estoy de vacaciones en esta época, pero a la gente que se tiene que levantar temprano para trabajar, les complica la vida», declaró Laura, cuyo domicilio se encuentra a unas tres cuadras del sitio en cuestión.

«Es lindo tener espectáculos importantes cerca, el tema es que el sonido te termina volviendo loco, incluso suelen vibrar los vidrios. Cuando son recitales que terminan para la medianoche, uno se la aguanta. Pero cuando la cosa se estira hasta la madrugada, empezás a perder la paciencia», contó Martín, que vive a 150 metros del coliseo.

Los testimonios recabados exponen que la idea de mudar el anfiteatro cuenta con el apoyo mayoritario de los vecinos de la zona. Ahora, resta saber si el Gobierno provincial elige esa alternativa o se vuelcan por ampliar y reacondicionar el espacio actual, otra de las posibilidades que se analizan.