¡Corrientes te va a ayudar! Virginia Gallardo compartió un tutorial para confeccionar barbijos

La modelo correntina publicó un vídeo en su cuenta de Instagram y enseñó a confeccionar los barbijos.

A través de las redes sociales Virginia Gallardo optó por ofrecer su granito de arena para colaborar a la situación actual del país. Mediante un vídeo, la modelo explicó el paso a paso para poder realizar barbijos en casa.

El tutorial fue bien recibido por sus seguidores quienes inmediatamente elogiaron la iniciativa de la modelo. Al igual que siempre, Virginia Gallardo lució coqueta y espléndida: »Tutorial : como confeccionar barbijos caseros

Material a utilizar para que los barbijos cumplan su función : – Tela Vegetal o Friselina de grosor medio (F800, A500 o #87)

Sugerencias:

• No olvide elaborarlos con higiene, limpiando las superficies y lavando previamente sus manos.

* No seleccione la tela vegetal gruesa, es más rígida y difícil de manipular, además dificulta la respiración.

* Use de uno a tres barbijos por día, dependiendo de qué tanto se desgasten por la humedad de la respiración y estornudos o tos.

* Para desecharlo: retire el elástico, deseche la tela dentro de una bolsa de plástico, ciérrela y deposítela en la basura.

Además, enfatiza que su uso debe ir acompañado de otras medidas de higiene como el correcto y frecuente lavado de manos con agua y jabón.

Cabe recordar que los barbijos quirúrgicos están diseñados para evitar que la persona que lo usa contagie a otros, por eso se recomienda solo para los casos confirmados, sospechosos o que tienen síntomas respiratorios.

Espero les guste ❤️». ¿Te animás a hacerlos?