Corrientes | Sobreviviente al COVID-19: «Todo el tiempo le pedía perdón a mi cuerpo por no haberlo cuidado lo suficiente»

EL MENSAJE DE NORA MAC DONALD

Hola a todos los que me lean.

El 2 de setiembre comencé con dolores estomacales y diarrea, a mi hija le habían diagnosticado Covid 19 el día anterior.

Nos hisoparon el 5 de setiembre a Julio y a mi, justo el día de su cumpleaños, que ya estábamos aislados, el 6 me dio positivo y a Julio negativo.

Al otro día, por la tarde, empecé a sentirme muy mal, casi me desmayo en el baño, mi hija llamó e inmediatamente activaron el protocolo, me vinieron a buscar e ingresé en el Hospital de Campaña.

Ingresé como todos los que vi en días sucesivos, con una cara de susto y muy descompuesta, nada sabía de lo que iba a suceder y eso genera un miedo terrible y sin tu familia alrededor, más los pre conceptos que uno tiene de un hospital.

Ni bien llegué fui recibida por personas muy amorosas que aunque tenían que realizar extracciones y cosas muy dolorosas me contenían e hicieron más leve todo el dolor.

Estuve internada hasta el 24 de setiembre y puedo considerarme una sobreviviente de Covid.

Esta es una mínima historia, solo el que estuvo internado sabe de qué hablo. Es un mundo paralelo, desconectado del exterior, solo pensando en como mejorar. No es agradable, es muy doloroso todos los días que te buscan venas, que se tapa la vía y hay que hacerla de nuevo, que el antibiótico que es tan doloroso tenés que aguantártelo una o 2 horas depende de como estén tus venas a las que le pedía perdón todo el tiempo por no haberlas cuidado, hidratado, y gracias a Dios que tengo un organismo fuerte y sin problemas de base porque he visto descubrir diabetes, presión alta, etc.

Y todo el tiempo le pedía perdón a mi cuerpo por no haberlo cuidado lo suficiente.

Quería contarles esto porque es muy importante que se cuiden y cuiden este sistema de salud maravilloso que tenemos en Corrientes para que no sea colapsado.

Y también quería hablarles de este sistema de salud, nuestro, de Corrientes, donde un grupo de personas, enfermeros, médicos, kinesiólogos, bioquímicos, administrativos, etc. trabajan denodada-mente con tanto cariño y buen trato que hacen que uno se entregue a ellos con confianza, nunca un malhumor a pesar de los escasos ingresos y los riesgos que corren.

Fue maravilloso conocerlos aunque cuesta identificarlos por su ropaje de protección pero sus voces sonaban conocidas.

Y me quedará en la memoria por siempre todos los sonidos, desde los carros de Shonko con los desayunos, almuerzos, meriendas y cenas (muy rica la comida). Siempre con el saludo de ellos y su» buen provecho», su buena onda. Los sonidos de los monitores que te contaban como estaban tus signos vitales a la mañana, a la siesta, a la noche, a las 2 de la madrugada. No hay horario para dormir, solo cuando podés aprovechás. Y te traen tohalla, juego de sábanas, camisolínes para que te sientas más cómoda.

Te dan un número de un móvil, Clínica Covid con el que podés comunicarte todo el tiempo por cualquier motivo y siempre obtenés una respuesta. El Comité de crisis es todo un engranaje.

De verdad les digo que la atención es extraordinaria y solo tengo palabras de agradecimiento.

Agradezco infinitamente a todos ellos y al Dr. Plano en especial que contuvo todo el tiempo a mi familia, yo no lo conocí personalmente pero era quien sabía todo de mi salud.

Y también quiero agradecer a tanta gente amorosa que oró por mí.

Por consejo de médicos no contestaba mensajes pero recibía, y me sentí muy querida y puedo asegurar que las oraciones son poderosísimas.

Por eso sigan orando por toda la gente que se encuentra atravesando por este virus.

Eternamente agradecida.