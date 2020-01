Corrientes sigue a la espera de las tarjetas alimentarias

Varias provincias se adhirieron al beneficio nacional en los últimos días, pero en esta jurisdicción no hay información oficial al respecto. De igual forma, en el país aún no hay una implementación plena de la medida.

Mientras avanza la distribución de las tarjetas alimentarias de Nación en varias provincias, así como la adhesión de las mismas al programa, en Corrientes aún no hay definiciones sobre cuándo y cómo se iniciará la distribución de estos plásticos.

Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Juan, Buenos Aires y Neuquén ya comenzaron a trabajar con la medida; la cual busca otorgar una suma de entre 4 mil y 6 mil pesos, dependiendo de la cantidad de hijos o hijas, a padres y madres beneficiarios de la Asignación Universal, y personas con discapacidad, para la compra de alimentos de la canasta básica.

Desde el Gobierno provincial habían informado a El Litoral, a mediados de diciembre del año pasado, que los adjudicatarios de este programa se definirían entre unas 75 mil personas según los datos que maneja la Anses. Tras un encuentro entre funcionarios provinciales y de Nación, se acordó que cada jurisdicción se encargaría de la confección y administración de los plásticos, mediante los bancos jurisdiccionales.

“Hicimos el pedido para hacerlo con el Banco de Corrientes, y habrá que firmar un acuerdo al respecto”, habían confiado, además de que explicaron que se estaba trabajando en el fomento de la utilización de posnet en los comercios, ya que es requisito indispensable para que los mismos se adhieran a la iniciativa.

Córdoba, Neuquén y San Juan se adhirieron a la Tarjeta Alimentaria ayer, mientras que el martes hizo lo propio Santa Fe. Chaco fue la primera provincia en presentar el plástico, y de hecho el lanzamiento oficial se realizó en la vecina jurisdicción.

Más allá de que la implementación de la medida aún no es del 100% en estos lugares, en Corrientes todavía no se comunicó una fecha oficial para la firma de la incorporación a la misma. Este medio intentó comunicarse con funcionarios encargados del tema, pero algunos están de vacaciones y otros no tenían novedades.

Asimismo, también habían aclarado que la incorporación de esta iniciativa no anularía el trabajo que se viene realizando a nivel provincial, como los programas vigentes de Tarjeta Sapucay, Tarifa Social de Agua y Plan Alimentario Provincial, entre otros.

Funcionamiento

La Tarjeta Alimentaria permitirá a los beneficiarios comprar alimentos, con excepción de bebidas alcohólicas, por montos de $4.000 para embarazadas a partir del tercer mes y padres de un solo hijo menor de 6 años; y por $6.000 para quienes tengan más de un hijo o hija en ese rango de edad.

El plástico funcionará como una tarjeta de débito, y el monto será acumulable en caso de que no se consuma todo en el término del mes. No se podrá retirar el dinero, sólo se podrá utilizar la tarjeta para compras directas de alimentos.