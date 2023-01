Corrientes: Se hacen pasar por una empresa de lencería y buscan modelos

Una conocida lencería de la ciudad de Corrientes advirtió en redes sociales que están utilizando su imagen para tratar de conseguir fotos de mujeres en ropa interior.

Un local comercial de la ciudad de Corrientes conocido como «Julieta Lencería», advirtió en sus redes sociales que se están haciendo pasar por ellos para conseguir fotografías de modelos en ropa interior.

La publicación es realizada desde Buenos Aires y convocan a una sesión de fotos a mujeres jóvenes. Los estafadores prometen contratación directa y fijan hasta el monto del pago.

Una usuaria de Facebook advirtió sobre cómo pueden darse cuenta que es una estafa:

1)Julieta Lencería es una tienda de la provincia de Corrientes. No hay Julieta Lencería en Buenos Aires.

2) La dirección dice que es en puerto madero, sin embargo no existe avenida Alsina con esa numeración en puerto madero. Existe en Banfield. Y no es ninguna tienda. Es una casa particular.

3) En el instagram de Julieta Lencería no aparece ninguna búsqueda de modelos!

4) ¿Cuándo vieron que una búsqueda de modelos para lencería ofrezca «contratación inmediata»?