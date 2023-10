Corrientes: Salud recuerda las medidas de prevención por Hantavirus

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia, a través de la Dirección General de Epidemiología, recuerda que la medida de prevención por Hantavirus es principalmente la higiene domiciliaria, ya que evita las condiciones para la reproducción de roedores. Además, indica que Corrientes no es una zona de circulación de esa patología pero, no obstante, se mantiene la vigilancia activa.

“En el caso particular de Hantavirus la higiene en los domicilios es fundamental para evitar la acumulación de aquellos residuos biológicos que puedan ser alimentos y criaderos de ratas. De esta manera evitamos que estos roedores se reproduzcan en los domicilios, ya que estos animales pueden estar infectados con el virus Hantas, a parte de otras patologías que pueden ser más frecuentes en esta zona”, dijo la directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla.

Y remarcó, “la principal recomendación es la eliminación de criaderos, la higiene y, en caso de ser mordidos por un roedor como la rata o encontrarlas muertas o tocarlas si están muertas y, si en días posteriores se inician síntomas como fiebre, hemorragias, síntomas respiratorios, entre otros, se debe acudir al centro de salud más cercano o al médico de cabecera”.

Dijo que “no hay un tratamiento específico para Hantavirus, pero sí se tratan los síntomas. No obstante, nuestra zona no es predominante de Hantavirus pero puede haber casos esporádicos” y agregó que “sí, hay zonas del país donde es endémico, pero en Corrientes no hay circulación”.

No obstante, aseguró: “En nuestro sistema de salud la vigilancia es activa, si bien no es zona de circulación, puede haber casos”.