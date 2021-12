Corrientes reclamó a la Nación por el precio de la hoja verde de la yerba mate

Valdés cuestionó el valor que se fijó para los productores yerbateros. La Provincia también se quejó ante el INYM por una resolución que hoy está judicializada.

El gobernador Gustavo Valdés entró en la discusión sobre el precio de la hoja verde de la yerba mate. Manifestó su disconformidad con la resolución de la Secretaría de Agricultura de la Nación y pidió revalorizar a la cadena productiva del sector. La Provincia mantuvo además una polémica por las definiciones de la cartera nacional y el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), relacionadas con la forma en la cual se establecieron limitaciones a la superficie destinada al cultivo.

En la tarde de ayer, el mandatario expresó su disconformidad con el precio de la tonelada de hoja verde de yerba mate. A través de la Resolución 144/2021, la Secretaría de Agricultura del Ministerio de Agricultura de la Nación lo fijó en $ 36.830. También estableció en $ 139.954 el valor de la yerba mate canchada. Los nuevos valores rigen desde el 19 de noviembre hasta el 31 de marzo y representan un aumento del 24 % en relación con mayo de 2021.

«Nos hubiese gustado un acuerdo de

precios entre todos

los sectores» GUSTAVO VALDÉS

GOBERNADOR DE CORRIENTES

El laudo se estableció luego de que las partes, entre ellos productores e industriales, no pudieron llegar a un acuerdo en la mesa del INYM. Entonces, el representante de la Provincia de Corrientes optó por no fijar un precio, sino intentar acercar posturas.

Los productores yerbateros pedían subir a un precio que se asemeje a lo que actualmente se maneja en el mercado, cerca de $ 52 el kilo de hoja verde. Los industriales solicitaban un incremento de aproximadamente un 15 %, según informaron a República de Corrientes.

Sin acuerdo de las partes, como lo establece la norma, intervino la Secretaría de Agricultura de la Nación para fijar el precio vigente. Sin embargo, ayer el gobernador expresó sus reparos ante las cifras. Es que el sector forma parte del plan estratégico de desarrollo provincial, según indicaron a este diario.

«No compartimos la Resolución 144/2021 del Ministerio de Agricultura de la Nación, que fija el precio de la tonelada de hoja verde», tuiteó el gobernador, quien consideró que el kilo debiera rondar los $ 52. «Debemos revalorizar la producción y la industria de manera conjunta, con estrategias en común para abastecer al mercado interno y afianzar las exportaciones», manifestó el mandatario.

«Pese a nuestro esfuerzo, no se pudo llegar a un acuerdo en la mesa del Instituto Nacional de Yerba Mate», sostuvo el gobernador respecto de la postura que adoptó Corrientes en las sesiones.

«La Provincia intentó todo el tiempo acercar a las partes. Fueron varias sesiones. Se fueron modificando las propuestas y no se logró ningún consenso. Al no estar la provincia en el mercado como productora ni como vendedora de hoja, entendió que en ese momento no le correspondía fijar un precio. Sí en cambio se esperaba que la resolución del Ministerio de Agricultura llegara a un número que sea el que realmente se está pagando en el mercado», dijo a República de Corrientes una de las representantes de la Provincia en la mesa del INYM y directora de Industria de Corrientes, Mariel Gabur.

Límites

La directora de Industria de Corrientes, además, manifestó sus reparos sobre las cuestiones de fondo y de forma de la Resolución 170/2021, que establece un límite de 5 hectáreas por productor a las nuevas plantaciones de yerba mate a partir del 1 de enero de 2022. La medida fue resuelta por mayoría en la mesa del INYM, sin la opinión de Corrientes.

Luego, generó varias demandas judiciales por parte de particulares. El Juzgado Federal con asiento en Paso de los Libres, a cargo de Gustavo Fresneda, dio lugar a una cautelar a pedido del establecimiento La Cachuera, de Misiones. La resolución está suspendida por la vía judicial hasta tanto no se resuelva la cuestión de fondo. La presidencia del INYM anticipó en conferencia de prensa que apelará ante la Cámara porque considera que «están apuntando contra los monopolios».

Gabur, por su parte, explicó que durante la sesión de votación de la resolución (ahora judicializada), se incluyó en el orden del día como «Temas varios», sin información previa a las partes. Es decir, «sin debate se sacó la resolución -que ya la tenían escrita- y al otro día se publicó en el Boletín Oficial», informó Gabur.

En el momento de la votación, el Instituto argumentó que «nos encontrábamos ante un exceso de hoja verde de yerba mate que iba a llevar a un decaimiento del precio. Entonces al no haber datos -no había relevamiento en ese momento- el entonces director por la provincia de Corrientes (Esteban Fridlmeier) no pudo opinar por falta de elementos que argumentaran la resolución», explicó Gabur.

«La Provincia se opone a la forma inconsulta deliberada e inoportuna de llegar a la resolución. Además, tiene un defecto de forma: por ley del Instituto, cuando hay un caso de limitación que busca el equilibrio del mercado, debe hacerlo de forma conjunta con la Secretaría de Agricultura de la Nación», explicó la funcionaria, quien señaló que en ese momento «no se hizo con el consentimiento» del área.

Por este motivo, Corrientes presentó un recurso administrativo ante el directorio. En la actualidad, se realizó un relevamiento. Pero la Provincia aún no accedió a los resultados, según informó.