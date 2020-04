Corrientes: Policías fueron grabados tras negarse a recibir una denuncia por violencia de género

En la comisaría le dijeron que los efectivos policiales están ocupados en hacer cumplir el aislamiento obligatorio. El diálogo fue filmado por la mujer a la que los policias mandaron a su casa.

Una mujer de la localidad correntina de San Miguel acusó a su ex pareja por violencia de género y en la comisaría no le tomaron la denuncia con el pretexto de que los efectivos policiales se encuentran abocados al control de cumplimiento de la cuarentena obligatoria, según quedó registrado en un video que tomó estado público en las últimas horas.

El diálogo entre la mujer y los efectivos de la comisaría fue filmado cuando ella acudió a la dependencia policial para pedir la detención de su ex marido. De acuerdo con una publicación hecha por la revista La Garganta Poderosa a través de su cuenta de Twitter, el hombre ingresó por la fuerza a la casa de la víctima el pasado 11 de marzo para golpearla y amenazarla de muerte.

# Corrientes El 11 de marzo Francisca Pérez fue golpeada en su casa de la localidad de San Miguel por Hugo de Jesús, su ex pareja. Este ingresó por la fuerza, la amenazó de muerte con un puñal y escapó cuando intervinieron los vecinos, alertados por los gritos.

La revista indicó que el hombre, llamado Hugo de Jesús, escapó del domicilio tras la intervención de los vecinos que fueron alertados por los gritos de la víctima. “Cuando viene de trabajar del monte va a tener que venir a comparecer acá y ahí queda detenido” fue la respuesta brindada por el efectivo a cargo de la comisaría de San Miguel cuando la denunciante se acercó a pedir ayuda.

“Él no va a venir, vive en el monte con su pareja”, contestó la mujer, a lo que le respondieron que la voluntad del hombre de acercarse excede sus funciones pero «si aparece otra vez en su domicilio llámenos». «Ahí ya me puede matar tranquilo entonces», expresó Francisca Pérez visiblemente indignada.

“Señora, mire cuántos somos, no podemos poner un policía en cada casa, estamos en emergencia sanitaria y tienen que salir a cada rato a echar a la gente de donde se reúnen», continuó diciendo el efectivo policial durante el intercambio. «Por lo menos tenía que estar preso», retruca la mujer y lo último que se escucha en el video fue la respuesta del policía: “Si usted me dice dónde está, usted me trae”.

Si sufris o conoces a alguien que sea víctima de violencia de género pueden comunicarse de forma gratuita y segura a la Línea 144 las 24 horas, los 365 días del año. Además, podes bajar la aplicación complementaria a la Línea 144, para recibir contención y asesoramiento ante situaciones de violencia.

Fuente: El Litoral

Video: La Garganta Poderosa en Twitter