Corrientes: Plantean cambios al proyecto de voto joven que impulsa Valdés

Fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados. Pero el Senado introdujo cambios y despertó las críticas del Poder Ejecutivo.

El proyecto de ley del voto joven en Corrientes comenzó a tener planteos en la Cámara de Senadores. Las diferencias que evitan el tratamiento están en la pro­pia bancada del oficialismo. Mientras el justicialismo pretende que la paridad de género vaya atada al voto joven, en el oficialismo las aguas están divididas, lo que le impide al Gobierno avanzar por no contar con los números suficientes.

Es que la iniciativa que busca que los jóvenes de 16 y 17 años voten en las elec­ciones provinciales por el momento no reúne los apo­yos necesarios. Había sido aprobada por unanimidad en Diputados.

Para el senador Ricar­do Colombi no debería ser opcional sino obligatorio. Además propuso que los menores también puedan ser candidatos, lo que nece­sitaría una reforma consti­tucional.

Esto se trataría de una importante traba para la sanción definitiva de la ley.

“Son excusas para no aprobar la ley, hay que darles la posibilidad a los jóvenes de que en caso de querer hacerlo, entre 16 y 18 años puedan votar como lo hacen en las elecciones nacionales”, dijo el gober­nador Gustavo Valdés en declaraciones radiales ayer.

Y aclaró: “Quien elige no puede ser elegido hasta que no cumpla con lo que dice la Constitución de la Provincia de Corrientes y nosotros no la podemos modificar, ex­cepto por una reforma cons­titucional. Para eso hay que reformar la Constitución y por ejemplo, en donde dice que para ser senador de la provincia hay que tener 30 años, no podemos tener un senador modificando la ley, con 16 años. Entonces creo que hay que acompañar los extremos que establece la ley, abrir la mente y permi­tir que los jóvenes tengan los mismos derechos a vo­tar, así como lo establece la ley nacional, así debe ser en la ley provincial”.

Respecto a la posibilidad de reformar la Constitución provincial, Valdés aseguró: “No vamos a reformar la Constitución”.

En tanto, otros sectores manifiestan que no es un momento oportuno.