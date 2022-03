Corrientes: «Para muchos, la vida no vale nada, están jugados por el alcohol y la droga»

El Fiscal General César Sotelo analizó la problemática de la delincuencia juvenil y pidió mayor compromiso a los legisladores. Se mostró muy optimista respecto a las soluciones que el nuevo Código Procesal Penal dará a los delitos habituales.

Recientemente, un colega periodista, Daniel Brítez, fue apuñalado por un chico de 15 años en un intento de robo. El cuchillo le destrozó una costilla, pero, paradójicamente, esa lesión impidió que perforara el pulmón. A tres meses de ese salvaje hecho, el muchacho no sólo está en libertad, sino que se lo vio en los corsos…

Es un tema horrible del ámbito legal. ¿Qué pasa? Ese estamento legal está desde hace años, nadie lo modificó. ¿Por qué? Esa temática de la delincuencia juvenil se incrementó por la falta de educación. Hoy, la vida no vale nada.

¿Hay responsabilidad de los funcionarios para llegar a esta situación?

Es como si una mano inmensa nos empujara a ser cada vez más pobres. Nos iguala hacia abajo. Hablo de todos los políticos. Hasta el más mentado de los «antiplanes» fue el que más planes dio. Todo es verso. No hablo mal de la gente que no puede tener un plato de comida diario. No. A mí eso me conmueve. Pero también me conmueve que el chico no pueda ir a clases. Antes, el hecho de ser humilde o pobre era un motivo de orgullo para salir adelante. La gente enviaba a la escuela a sus hijos, aún siendo obreros… tuve compañeros que fueron escoltas de bandera y eran hijos de albañiles. Antes había oportunidades porque había gente que se quería esmerar.

¿Qué se hace con estos chicos?

Para mí, hay que atacar el huevo de la serpiente, donde inicia el problema. El chico, desde criatura tiene que comer bien y recibir amor. Hay que enseñarle los valores de la educación. Con eso evitamos en un 50% que el chico vaya por el camino incorrecto. Pero cuando está desviado, cuando perdió los afectos… Hay que darle más entidad a las adopciones, hay que facilitarlas, ser menos inflexibles. Es la única forma. Atacar ahí. Abajo. Que coma bien y que estudie. El Estado debe encargarse de la alimentación y educación. Y que el chico después decida qué quiere ser, cómo quiere pensar, que elija el club por el que grite los goles, que sea libre.

Pero… ¿qué se hace con este chico si ya tiene 15 años?

Hay que entrar a jugar fuerte a través del Estado y los órganos respectivos para tratar de enderezar ese árbol. A los 15 está muy vulnerable. Para mucha gente la vida no vale nada, están jugados por la droga y el alcohol.

Habla de atacar la causa y no los efectos. Pero nunca se ataca la causa y tampoco los efectos. Entonces, ¿hay otra grieta entre quienes son víctimas de los menores y estos chicos delincuentes? ¿Cómo explica a las víctimas?

En breve abriremos una oficina de la víctima. Nos dedicaremos a atenderlos con profesionales. Pero, repito: hay que interactuar con el Ejecutivo a través del COPNAF, con algún legislador especialista en temas juveniles, hay que juntarse. Este es un mal endémico, ocurre en todos lados. Pero me interesa Corrientes. Hay que atacar los problemas desde la raíz, los que se producen en la niñez. Allí está la clave. El político debe entender que debe dejar su vida por los chicos, que ellos son el futuro. Hay que poner voluntad para entender la problemática. Si tiene ganas pero no la capacidad suficiente, se debe rodear de expertos. Vamos a suponer que soy el diputado Sotelo y que no me da la capacidad intelectual para encargarme del tema. Entonces debo llamar a psicólogos, consultar a profesionales, hacer cursos, traer asesores que valgan la pena, presentar proyectos… Es necesario moverse, sacudir el esqueleto.

La pregunta es, entonces, al diputado Sotelo. ¿Ve que sus pares legisladores lo están haciendo? ¿Alguno de los 29 diputados restantes se preocupa de la problemática?

Por supuesto que no. Por allí veo algún proyectito, pero la Cámara entera debe preocuparse. No están sólo para levantar la mano y decir «Aprobado» al proyecto de «la reina de la frutilla y el chocolate». Hay que atacar el tema de fondo, ver cómo están las escuelas, cuántos chicos van, cómo está el camino, cómo facilitar que ese pibe tenga más leche, una galleta menos dura, llevarle un teatro vocacional, artistas, juguetes… hay que incentivar al chico para que viva como vivimos nosotros en nuestras infancias, adolescencias. En algún momento decidiste ser periodista, nunca se te habrá ocurrido decir quiero calzar un fierro y pegarle un chumbo a alguno.

¿Le molesta cuando se dice que en la Justicia hay una puerta giratoria que libera delincuentes? Más que nada por los delitos comunes: arrebatos, motochorros, en los que el victimario sale demasiado rápido de las comisarías…

Hay que ver qué casos son. Siempre hay que estudiarlos. No me gusta elogiarme, pero hay un tema que nadie habló y si no era por la Fiscalía General se terminaba, un caso mediático fuertísimo. El caso Tamara (Zalazar, muerta en un femicidio). En el sobreseimiento primario de (Raúl) Escalante, ¿quién lo imputó y pidió que se haga un juicio de nuevo, aparte del querellante? La Fiscalía General. ¿Quién mandó a la fiscal Sonia Meza a estar en el juicio? La Fiscalía General. ¿Alguien lo mencionó? El Poder Judicial entero le dio bolilla al dictamen del Fiscal General para llevarlo a un nuevo juicio. No sólo acompañé, sino que amplié lo de la querella. Estoy tranquilo y feliz, creí firmemente, tenía la convicción de la imputación y la culpabilidad de Escalante. La Justicia no fue una puerta giratoria, fue un freno. Y fue la Fiscalía General.

En este caso se trató de un delito gravísimo. Pero en delitos menores parece que hasta que un delincuente no mata a alguien o lo matan, continúa delinquiendo. Cuando es menor de edad sale enseguida, después crece, pero también recupera la libertad rápido porque los delitos son chicos… pienso el caso (Roxana) Dalpozzolo.

Los delincuentes tenían antecedentes, pero hasta que no la mataron, no quedaron presos. Entraban y salían hasta que asesinaron a alguien. Dalpozzolo estaría viva si hubieran estado detenidos…

Son errores del sistema, que los estás marcando muy bien y los acepto. Es muy difícil con el Código (Procesal Penal) viejo, que se está aplicando todavía. El código nuevo dará unas alternativas de solución impresionantes, de finalización de casos. Hay que fijarse como se resuelve en el Interior, en Paso de los Libres, por ejemplo. Tengo mucha fe. Nos costará porque es un ritmo distinto. Y la cabeza, la mentalidad. Pero todas las dificultades que marcás de la cotidianeidad de los casos: entradas o entraditas, o cosas grosas que no constan, o después saltan, y por qué se interrumpió y por qué no se siguió… hay una cantidad de pormenores que hacen que salga un tipo con antecedentes de planilla, no penales, algún procesamiento colgado, alguna causa iniciada y no seguida, puede haber una cantidad de errores. Con el nuevo código se termina. Te aseguro. Habrá otra dinámica, control y plazos. La defensa y el fiscal trabajarán en conjunto y harán un planteo al juez y si no están de acuerdo, irán a un juicio oral en diez minutos. Y hay métodos alternativos de finalización de causas. Será muy bueno. Estamos muy unidos con el Superior Tribunal de Justicia para darle una respuesta a la sociedad, que es nuestra destinataria.

Imputabilidad

¿Habría que bajar la edad de imputabilidad?

No se soluciona con eso. Seguirá habiendo delincuentes. Al menor no hay que darle una imputación similar a la del mayor. Hay que darle lo que corresponde. Lo que tuvimos nosotros. Que alguien se encargue de su alimentación y que el chico en vez de estar limpiando vidrios en las esquinas vaya a la escuela, que estudie y sea feliz. Que se esmere.

¿Tiene confianza en que un trabajo, en este sentido, dará soluciones?

Sí, vas a ver que al cumplir los 15 años no llegará en las condiciones del chico que atacó a Brítez (ver nota principal).

