Corrientes: Pagan a enfermeros de hospital del interior con caja chica

Ocurre en el Hospital San Juan Bautista de Santo Tomé. También hay médicos que no están contratados, el centro asistencia tuvo promesa de obras y ampliación en 2021 pero ahora fueron descartadas.

Salud Pública en crisis en la costa del Río Uruguay. Uno de los centros asistenciales cabecera para evitar que los habitantes de toda esa zona de la provincia, viajen 400 kilómetros hasta la capital provincial, está marcada por necesidades. En cuestiones materiales y de recursos humanos.

Los médicos que integran el directorio del centro asistenciales, explicaron que el Hospital “está mal” al advertir que no tienen presupuesto para contratar, que hay médicos sin contrato, enfermeros pagos por caja chica, colegiados y/o precarizados.

“Tenemos médicos sin contrato, enfermeros pagos por Caja Chica, colegiados, podemos llamarlo precarizado a la situación, pero la verdad es que estamos mal porque no tenemos los recursos que tenemos que tener. Además, el Ministerio no avala ningún tipo de incorporación, y a nivel de Hospital yo no puedo comprometer las arcas del nosocomio a hacer algo que no corresponde, no puedo contratar gente”, explicó un médico integrante del directorio del centro asistencial.

Al centro asistencial durante la campaña electoral de 2021, entre agosto y octubre del año pasado, se había prometido la construcción de nuevos quirófanos y un anexo para el cual INVICO donó un terreno. Nada de eso se hará, fue informado por el ministerio de Salud Pública.