Corrientes: no hay casos de coronavirus y el dengue no registra nuevos contagios

Así informaron desde el Gobierno de la Provincia tras un informe emitido por el Comité de Emergencia.

Tal como lo había dispuesto el gobernador Gustavo Valdés, en oportunidad de disponer la declaración de Emergencia, ante los casos de Dengue en la provincia y la región y el avance del Coronavirus en el país, en la fecha el Comité creado para monitorear la cuestión epidemiológica dio conocer el informe de la situación, consignando que no hay casos de Coronavirus confirmados en Corrientes, y que en las últimas horas no se han registrado contagios por Dengue. No obstante se indica que se mantienen en el más alto nivel las acciones para controlar estas dos patologías y que es necesario que todos los componentes de la comunidad, Gobierno y ciudadanos unidos prosigan la lucha para controlar la situación sanitaria.

Informe del Comité de Seguimiento

Del Dengue y Coronavirus en Corrientes

Desde el área de Control Epidemiológico que forma parte del Comité de Emergencia, que articula acciones en la lucha contra el dengue, se dio a conocer que la situación sigue sin modificaciones, no habiendo novedades de nuevos casos.

De todos modos resulta oportuno informar que prosiguen los operativos, que a la fecha tomando como parámetro Diciembre de 2019, se han concretado 2680 en la Provincia, y los mismos incluyen tareas de control y vigilancia vectorial, del que forman parte la fumigación, búsqueda de febriles en cada barrio afectado y toma de muestras en terreno a los pacientes con síntomas, a la vez que se prosigue con un alto nivel de vigilancia de los focos.

Se informa que los agentes sanitarios y promotores de salud, se encuentran trabajando en terreno con un amplio plan de difusión sobre los cuidados para evitar enfermedades.

Coronavirus

El informe respecto del Coronavirus, pone el acento en que no hay casos positivos en la Provincia.

Continúan los tres casos de internación, dos adultos y uno en el pediátrico que muestran una buena evolución y se aguardan resultados de laboratorio de los seis casos enviados al Instituto Malbrán.

Se amplía a 41 personas el aislamiento preventivo en sus domicilios.

Finalmente se consigna que prosigue la evaluación y seguimiento de las medidas que ha dispuesto el Gobierno Provincial a través del Comité de Emergencia, y que día a día se darán a conocer las novedades que se produzcan.