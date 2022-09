Corrientes: informe nacional indica reducción de repitencia antes de la pandemia

El informe del Observatorio Argentino por la Educación fue publicado en el contexto de que, tras la emergencia desatada por la pandemia de COVID-19, y tras períodos prolongados sin clases presenciales, distintas jurisdicciones han decidido revisar sus requisitos para la promoción escolar.

Formosa, Santa Fe o Santa Cruz son algunas de las provincias que flexibilizaron los requisitos de promoción ante este escenario excepcional.

La tasa de no promoción para el nivel secundario pasó del 18,4% en 2011 al 13,7% en el año 2019, reduciéndose en 4,7 puntos porcentuales. De forma similar, aunque en niveles más bajos, la tasa de no promoción para el nivel primario bajó 1,4 puntos porcentuales en esos años (de 3,1% a 1,7%, respectivamente).

Al comparar la situación y estrategias de cada provincia en relación a la no promoción, en la primaria, con niveles más bajos de no promoción, se observa que la provincia con mayor tasa de no promoción para 2019 es Corrientes (5,3%), seguida de Santiago del Estero (3,5%) y San Juan (2,9%). En el otro extremo se encuentran Jujuy y Chubut (0,2%) y Neuquén (0,3%).

La provincia que más bajó la no promoción en el período analizado (2011-2019) es Santiago del Estero, en 6,6 puntos porcentuales.

Respecto a la secundaria, los niveles de no promoción son más elevados para todas las jurisdicciones. En 2019, las jurisdicciones con mayor tasa de no promoción fueron: Jujuy (19,7%), Salta (18,7%), Chaco y Neuquén (18,2%). Aquellas con menor tasa de no promoción son: Santa Cruz (3,4%), San Luis (9,5%) y La Rioja (10,1%). En puntos porcentuales, la jurisdicción que más bajó la tasa de no promoción es Chubut (11,3).

Corrientes y NEA

La provincia de Corrientes tenía una tasa de promoción de 11,8% en el año 2011 y de 5,3% en 2019 en primaria.

Corrientes ostentaba la más alta en 2011 y pese a la baja seguía con la mayor tada en 2019.

En la región NEA Chaco al año 2019 tenía una tasa de no promoción de 2,4%, Formosa del 1,9% y Misiones del 2,7%.

En el nivel secundario, Corrientes tenía una tasa de no promoción del 15,1% y bajó al 13,5% en 2019.

En la región, Chaco registraba al año 2019 una tasa de no promoción del 18,2%; Formosa del 14,2% y Misiones del 14,8%.