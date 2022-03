Corrientes: El paro docente fue contundente en varias ciudades

Según un relevamiento de escuelas al mediodía de este viernes, el paro docente convocado por un gremio tuvo alto actamiento, que rozó el 95% en algunas ciudades del interior. En Capital fue visible la poca movilidad en la ciudad, debido a la ausenciade docentes y alumnos en las calles y escuelas.

Con alto acatamiento y movilizaciones en ciudades de toda la Provincia, este viernes 11 de marzo se concretó el paro provincial docente convocado por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO).

«Es un paro contundente e histórico contra la política salarial que atrasa, contra el recorte de derechos, contra el maltrato de la obra social Ioscor y de Reconocimientos Médicos, por las escuelas que tienen sobrepoblación, están sin agua y se caen a pedazos», definió el secretario general Fernando Ramírez.

Durante la movilización de educadores/as que en la Capital provincial, el SUTECO entregó nuevos petitorios en Casa de Gobierno y el Ministerio de Educación, demandando plus por cargo e incluido al básico, actualización retroactiva a enero y cláusula de revisión a julio, ítems de Movilidad y Zona Desfavorable, pago de salarios atrasados a profesores, escuelas en óptimas condiciones sanitarias, exámenes psicofísicos en hospitales públicos, que el IOSCOR brinde prestaciones médicas, entre otros puntos.

«La adhesión al paro superó el 85% promedio y en algunas ciudades llegó al 95%. Es una respuesta de la comunidad a las políticas educativas y salariales de atraso de este Gobierno Provincial. La pauta salarial que presentó el Ejecutivo provincial es vieja, que hace perder por sexto año consecutivo frente a la inflación», definió Fernando Ramírez.

Recordó que «la provincia de Corrientes no cumple con lo definido en Paritaria Nacional: $50.000 de piso por cargo. Y continúan pagando el plus de manera desdoblada y por un solo cargo. Corrientes tiene que hacer los deberes y sumarse a la Paritaria Nacional: igual salario en todos los cargos. Más la ayuda mensual del plus o bono que para eso fue creado».

El Secretario general remarcó que los salarios de empleados públicos de la Provincia, docentes incluidos, «se está licuando con la duplicación en las facturaciones de tarifas como la luz que aplica la Dpec. En febrero pasado se empezó a pagar por cada boleta de luz $10.000 a $12.000 por boleta. Entonces, la mejora que dicen dar al plus que insisto, apenas sirve para pagar la luz».

Fernando Ramírez también se reiteró al pedido sobre el Reconocimientos Médicos «que está en poder del ministro de Hacienda Marcelo Rivas Piasentini: un contador tiene autoridad sobre la salud de los trabajadores. Debemos viajar miles de kilómetros cuando debe haber juntas médicas en los hospitales públicos regionales del interior. También podíamos hacerlo en centros privados. Ahora nada de eso se puede hacer».

Denunció maltrato laboral de Reconocimientos Médicos, exigió que los exámenes psicofísicos se realicen en los hospitales públicos y que la obra social IOSCOR brinde todas las prestaciones médicas en todas las ciudades de Corrientes.

Nivel de por ciudad y departamento:

➡️ Monte Caseros: 98% de adhesión

➡️ Mercedes: primaria e inicial 90%, secundaria 52%

➡️ Juan Pujol: 93% de adhesión

➡️ Mocoretá: 95%

➡️ Saladas: 90% de adhesión

➡️ Paso de los Libres: 88% de acatamiento

➡️ Goya: 87% de acatamiento

➡️ Virasoro: 86% de adhesión

➡️ Santo Tomé: 85% de acatamiento

➡️ Bella Vista: 85 % realizó el paro

➡️ Itatí: 80% de adhesión al paro

➡️ Sauce: 80% de adhesión

➡️ Capital: 67% de adhesión al paro