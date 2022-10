Corrientes: El Hospital de Campaña no registra pacientes en terapia intensiva

Gran emoción provocó la noticia de no informar internados en la UTI y a la vez no registrar nuevos casos en el parte de la jornada de ayer. Pese a ello las autoridades sanitarias insisten en no bajar los brazos ante una pandemia que aún no termina.

Una noticia que trajo mucho alivio para el personal del Hospital de Campaña «Escuela Hogar» se reportó en el informe emitido en la jornada de ayer por las autoridades sanitarias. Este evidenciaba que en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) no se registraron pacientes internados.

Esta noticia fue de gran sorpresa y se sumó a otra del mismo reporte, ya que tampoco se informaron de nuevos casos de coronavirus en toda la provincia en esta nueva modalidad de emitir los partes epidemiológicos.

Corrientes lleva registrados, en lo que va de octubre, dos infectados con el virus SARS-CoV-2. Esto se deduce porque el mes de septiembre terminó con un total de 196.461 acumulados y en el reporte de ayer la cifra fue de 196.463. Se debe calcular de esa manera porque actualmente el parte oficial no se brinda a diario como hasta el mes anterior.

Las autoridades de la institución sanitaria mostraron su felicidad al conocer que los números cada vez son menores e informar que la UTI no registraba pacientes. «Es la mejor noticia para nosotros los que trabajamos y vemos el día a día de lo que ocurre adentro del Campaña», destacaron varias personas que se encuentran en plantel del personal del hospital que se creó para la contención y tratamiento de los pacientes con coronavirus.

Esta grata noticia mantuvo la cifra de casos activos en solamente cinco en todo el territorio provincial y los recuperados se elevaron a 194.517.

En tanto que son 2.132 los fallecidos acumulados en todo el período y actualmente son dos los internados en el Hospital de Campaña con resultado positivo para COVID-19, pero se encontraban desocupados todos los respiradores durante la última jornada.

Cabe recordar que pese a reconocer dos nuevos casos en lo que va de octubre, en los dos reportes emitidos por las autoridades sanitarias no se informaron en ambas jornadas nuevos activos en todo el territorio provincial.