Corrientes: el hijo de un ex fiscal habría secuestrado a su novia e intentado prenderle fuego

La joven habría sido sometida a distintos vejámenes y se habría escapado por una ventana para dar aviso a la policía. Desde el entorno denuncian que en un primer momento el perito médico no quiso revisarla y que el exfuncionario, junto con dos agentes, fueron a su hogar para intimidarla.

Un grave caso de violencia de género sacudió a Paso de los Libres en el inicio de la semana, ya que una joven denunció que su pareja -el hijo de un exfiscal provincial- la habría tenido secuestrada durante varias horas sometiéndola a distintos vejámenes, además de intentar prenderle fuego. Desde el entorno denunciaron que el médico policial no quiso examinarla en un primer momento y que el exfuncionario se constituyó con personal policial en la vivienda de la víctima para “intimidarla y hostigarla”. El padre de la chica publicó una carta abierta, en la que pidió apoyo de la sociedad libreña e indicó que irá “hasta las últimas consecuencias”.

El joven denunciado es José Fabricio y es el hijo del exfiscal de Cámara José Alberto Fabricio y según información publicada por medios de esa localidad, convivía con su pareja de 25 años con quien tiene un hijo de cinco años. La denuncia fue radicada por “lesiones, amenazas, privación ilegítima de la libertad, abusos reiterados, intento de homicidio agravado por el vínculo y la convivencia”, y hay una investigación judicial a cargo de la Fiscalía Nº 2 de Instrucción, a cargo de Liliana Carlino.

El hecho

Según lo informado por varios medios de esa ciudad, el hecho ocurrió en la madrugada de este lunes en una vivienda del barrio Invico de esa ciudad y las agresiones habrían comenzado cerca de las tres de la mañana. Según una crónica publicada por el portal Sur Correntino, la víctima había decidido mudarse por los reiterados hechos violentos por parte de su pareja y esto desató la ira de Fabricio, quien en la madrugada, cuando la chica dormía se abalanzó sobre ella y habría intentado ahorcarla, y por momentos asfixiarla con una almohada. Según el relato, el hombre la golpeó e insultó sometiéndola a varios vejámenes e incluso habría abusado de ella.

El calvario habría durado toda la noche y el violento además de romper sus cosas, habría prendido fuego ropas (que la joven se dedica a vender) y una importante suma de dinero que tenía guardada de la venta de las prendas. En este marco es que supuestamente intentó prenderla fuego.

Luego de varias horas de torturas, cerca de las 10 de la mañana se habría acercado hasta la vivienda un fletero que tenía pautado realizar la mudanza de la joven, y en ese momento ella pudo escapar por una ventana. Los gritos y pedidos de auxilio alertaron al trabajador, quien dio aviso a la policía.

Según el citado medio la violencia no cesó hasta que llegaron los uniformados, ya que Fabricio la habría arrastrado del pelo mientras la chica pedía auxilio y se aferraba a las rejas para que no se la llevara. El agresor se habría resbalado y tras caerse al piso, la joven pudo zafarse, momento en que llegó la policía. Cabe destacar que en el lugar intervinieron personal policial, abogados y autoridades de Gendarmería Nacional, quienes debieron forzar la puerta para poder ingresar y detenerlo.

Denuncia de “apriete”

En este marco, desde el entorno de la víctima denunciaron que luego de ocurrido el hecho, el exfiscal de Cámara José Alberto Fabricio apareció en su casa con dos policías, supuestamente con la intención de desalojar a la joven y a su pequeño hijo del lugar. No obstante, la Justicia, a partir de la intervención de la jueza Martha Legarreta, le permitió quedarse en la vivienda.

Por otra parte, según consignó el portal Libres Te Informa, la víctima había sido citada por el perito médico de la Policía de Corrientes a las 7 de la mañana del último martes, pero el móvil policial que la trasladó hasta el hospital llegó a las 7:30 y según ese medio el médico ya no estaba más. De acuerdo a lo informado, hasta pasadas las 20:30 de la noche del martes, el profesional médico todavía no había examinado a la víctima. No obstante, según lo publicado por otros medios, la joven fue revisada en dos ocasiones por el médico, la primera vez el mismo día del hecho, en horas del mediodía en la Comisaría Segunda. De este primer informe médico se desprende la aparición de hematomas en distintas partes del cuerpo. Y por segunda vez en la mañana de ayer, cuando volvió a ser revisada en el Hospital San José, donde se habrían corroborado las heridas, aunque no trascendieron mayores detalles.

Finalmente, luego de terminadas las actuaciones policiales, desde esa ciudad indicaron que la causa ya se encuentra en manos de la Fiscal Nº 2 de Instrucción, Liliana Carlino, que deberá investigar el hecho y determinar la situación procesal del imputado con los elementos de pruebas y testimonios que recolecte.

Fuentes: Diario El Litoral de Corrientes / portal Libres Te Informa