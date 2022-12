Corrientes: El 12 de diciembre inicia la inscripción para la Escuela de Oficiales de la Policía

La Policía de Corrientes informó este jueves que desde el 12 al 30 de diciembre se encuentra abierta la inscripción para postulantes a Cadetes de Oficiales, que egresaran como Técnicos Superiores en Seguridad Pública y Ciudadana.

Se trata de un curso de cuatro años de duración, a dictarse en la División Escuela de Policía «General José Francisco de San Martín”, dependiente del Instituto Superior de Formación Policial, destinada a personas de ambos sexos, que cumplan los requisitos descriptos a continuación:

REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS POSTULANTES PARA EL INGRESO:

a) Ser argentino/a nativo o por opción.

b) Tener 17 años como mínimo y no más de 25 años (varones y mujeres) al 1 marzo del año de incorporación (2023). (L.P.P.N° 2987. Art. 41)

c) Ser soltero/a sin hijos.

d) Los menores de 18 años de edad, deberán presentar consentimiento escrito de los padres o personas que legalmente reemplace.

e) Haber culminado el Nivel Secundario Completo.

f) No adeudar materias al momento de inscripción.

g) Poseer aptitudes de moralidad y buenas costumbres.

h) Tener salud y aptitud psico-física para realizar actividades de alto rendimiento. No padecer enfermedades crónicas, infectocontagiosas, determinadas como inhabilitantes. No hallarse lesionado o disminuido en su salud y capacidad física motriz.

i) Responder al perfil que la institución policial fija para el ingresante

j) Tener estatura no menor de 1,65 m. (masculino) y 1,60 m. (femenino).

k) Poseer un peso proporcional a la estatura y edad, con un IMC no superior a 28 ni inferior a 17 y Perímetro Abdominal (P.A.) 90 cm Máx. Hombre y 80 cm. Máx. Mujer

l) No poseer tatuajes en lugares visibles.

m) Someterse y resultar apto en el examen médico de ingreso; someterse y aprobar las pruebas de exigencias físicas y aprobar el examen intelectual de ingreso de historia, geografía de Corrientes, formación ética y ciudadana y lengua.

n) No registrar antecedentes judiciales ni policiales desfavorables, no estar imputado y/o procesado por delitos dolosos de competencia provincial o federal, hasta que obtenga indefectiblemente el sobreseimiento definitivo con la salvedad de que el proceso no afecte su buen nombre y honor. (Art. 39, inc. “C”, Art. 40, inc. “C” L.P.P).

o) No encontrarse en estado de gravidez al momento del examen de admisión y/o ingreso y hasta la fecha de su graduación (femenino); comprometiéndose bajo acta con la División que, en caso de resultar embarazada hallándose incorporada al Instituto, se procederá a su exclusión a fin de resguardar su salud y la del gestante por resultar su estado incompatible con las actividades físicas de alto rendimiento que requiere la formación.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

La documentación se podrá presentar desde el día 12 al 30, de 8 a 12, y de 16 a 20, de lunes a viernes, en la Dirección del Instituto Superior de Formación Policial, sito por calle Tucumán N° 1028.

Entre tanto, aquellos postulantes con domicilio en el interior provincial en el asiento de cada Unidad Regional (I-San Luis del Palmar, II–Goya, III– Curuzú Cuatiá, IV- Paso de los Libres, V- Santo Tomé, VI- Ituzaingó y VII- Saladas)

Una Carpeta cuales con broche nepaco conteniendo:

1) Cartilla de Inscripción con foto 4 x 4 cm de frente con fondo celeste actualizada y Declaración Jurada sobre Historia Médica debidamente cumplimentadas. (Además deberá traer otra foto de la misma característica, para Ficha de Proceso de Admisión),

2) Fotocopia de D.N.I, debidamente autenticado por autoridad Policial.

3) Fotocopia de Título Analítico de estudios Secundarios completos (certificado por autoridades del Colegio, o la Dirección de Títulos y/o Escribano Público)

4) Para quienes cursan el último año de la secundaria en el ciclo lectivo 2022, deberán presentar indefectiblemente y carácter excluyente constancia de Alumno Regular, que finalizó los estudios secundarios completos con la aclaración que no adeuda materias.

5) Certificados de Vacunas B.C.G. y fotocopia del Certificado de Vacunación completa anticovid.

6) Fotocopias autenticadas de título Universitario o Terciario y/o Certificado que acredite conocimientos de Computación o Idioma (Inglés, Portugués, Guaraní), legalizada por la autoridad de la institución que la expidió. Presentar indefectiblemente al momento de su inscripción ya que posteriormente no se aceptarán. (Requisito no excluyente).

7) Partida de nacimiento actualizada, no más de 6 de meses de la fecha de inscripción.

8) Certificado Médico, con la leyenda que el postulante puede realizar actividades físicas de alto rendimiento en las fechas de las pruebas físicas y además que no se encuentra en estado de gravidez (embarazo) para el caso de las postulantes.

9) Quienes pertenecieron a algunas Fuerzas: Armadas o de Seguridad Nacional o Provincial, deberá presentar Constancia de Baja original expedida por la institución de origen, explicitando motivos de la Baja.

10) Acta de consentimiento de Padres o Tutores, ante escribano público o Juez de Familia en caso de postulantes menores de 18 años de edad.