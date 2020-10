Corrientes | Dramático relato: Denuncian falencias en el sistema de salud y abandono de persona

La joven fallecida tenia 35 años, sufrió un accidente de tránsito el 1 de octubre. Allí empezó la odisea que terminó con su vida el 12 de octubre. Falencias en el sistema de salud y una muerte que se pudo haber evitado.

EL DRAMÁTICO RELATO

Del Facebook de Lautaro Gabriel- https://www.facebook.com/lauti.kids

Hola hoy un poco mas tranquilos quiero denunciar públicamente al HOSPITAL DE CAMPAÑA por mal trato y abandono de persona. Lo hago por este medio ya que se que hacerlo a la justicia sería lo mismo que nada porque en esta provincia esconden la mugre bajo la alfombra.

Quiero contarles lo que nos paso con mi madrastra quien tuvo la desdicha de caer en ese maldito «HOSPITAL» donde la dejaron morir siendo covid NEGATIVO.

El día 1 de octubre mi papá y Meri tuvieron un accidente de moto con auto donde salieron lesionados, se hizo la denuncia y los asistieron en el hospital escuela, donde los revisaron y mandarlos a su casa por lesiones LEVES y sin internacion.

El día 3 de octubre Meri empezó a tener fiebre (tenia lesiones internas) a lo que en ningún lado querían asistiría, ellos viven en el barrio Nueva Esperanza y no querían mandar a ninguna ambulancia a asistirla, ella tenía fiebre alta, dolor de cabeza y dolores en el cuerpo producto de la caída.

Al no recibir asistencia mi papá se vio obligado a dejar su casa y deambular en busca de un patrullero o alguien que los asistiera, se encontró con un policía a quien le comento la situación y desde el celular del policia comenzaron a llamar a la ambulancia, 3HORAS esperaron, cuando llegaron vienieron con todo su traje de astronauta, hicieron un show y no la querían ni tocar, le hicieron el isopado y la dejaron en la casa hasta esperar los resultados, a todo esto los vecinos ESCRACHARON a mi familia por supuesto covid, apedrearon a mis hermanos y solo supieron discriminar.

Luego de 3 días llegaron los resultados negativo del isopado y Meri seguía volando de fiebre, nada de lo que tomaba le hacía efecto, mi papá desesperado pedia que la trasladacen al HOSPITAL escuela, ignoraban sus llamados estuvieron 8horas esperando una ambulancia, cuando vinieron aun estándo con la vestimenta para covid no quisieron ni tocarla nuevamente, entre mi hermanito y mi papá tuvieron que subirla a la ambulancia, a todo esto ella estaba inconciente, se orino encima y la llevaron a intentar en el maldito HOSPITAL CAMPAÑA, a pesar que mi papá les suplicaba que la llevaran a otro hospital porque no tenía covid, allí la dejaron en aislamiento, durante 3 días más, mi papá se cansó de esperar un parte médico que nunca le dieron, solo le hicieron otro isopado que volvió a dar negativo.

Al dar negativo tenían que esperar la ORDEN de traslado la cual esperaron otras 4hs más dejandola a ella abandonada en una ambulancia. Cuando mi papá subió con ella era impresionante el olor a orin que tenía la pobre mujer, la habían dejado los 3 días con la misma ropa orinada, NI siquiera tuvieron un poco de compasión que se trataba de un ser humano. El día 12 de octubre llega Meri al HOSPITAL escuela donde al recibirla la higienizaron y cambiaron la ropa como corresponde, pero ya era tarde, habia que hacerle estudios y tomografía que le harían al día siguiente porque ese día era feriado.. Pero ese mismo día Meri no aguanto y falleció a las 11hs de la mañana. Cuando le hacen la autopsia descubren un coágulo de sangre en la cabeza, producto del golpe del choque el 1 de octubre. Se pudo hace evitado, ella numca tendria que haber entrado en ese hospital campaña..

Hoy ella ya no está se fue de este mundo siendo discriminada y escrachada por una sociedad de mierda y abandonada por un sistema de salud nefasto que tenemos. Partío a los 35 años de edad dejando una familia de marido, 3 hijos entre ellos un nena discapacitada que hasta el dia de hoy no comprende que su mami no volvera