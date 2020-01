Corrientes: Demoran a la mujer que le tiró una silla en la cara a su hija de 5 años

Juan Carlos Giles denunció a su ex esposa y madre de su hija y al padrastro de la niña por maltrato infantil. Según detalló en declaraciones a Radio Dos, la mujer le tiró una silla en la cara a su hija y le dañó el pómulo derecho. La pequeña de cinco años está internada hace tres días en el hospital Pediátrico “Juan Pablo II”. La mujer está demorada en la Comisaría y el médico policial fue al hospital a constatar el tipo de lesión que tiene la niña.

El hombre denunció la agresión en la Comisaría y expresó que la niña resultó herida luego de que su progenitora le arrojara una silla con un alambre en la cara y que desde el domingo está internada en el Pediátrico, porque “tuvo mucha inflamación y un coagulo de sangre y está muy infectado el pómulo derecho”.

“Pido justicia, es muy triste la situación, siento mucha bronca e impotencia”, se quejó Giles y agregó que anteriormente hubo otros hechos de violencia doméstica, y que fueron relatados por la niña.

En este sentido señaló que la niña “le tiene mucho miedo a su padrastro” y sobre este hecho en particular, comentó que “fui con mi hija a la Comisaria de la Mujer hice u a exposición, antes de traerla al hopital , no me querían tomar la denuncia, porque decían que no era tan grave”.

“La jueza obligo al otro día que me tomen la denuncia”, señaló y reiteró su pedido de justicia. Dijo además que hace tres años que está separado y que debido a estas agresiones solicitará la tenencia de la niña.

Por otra parte, señaló que tenía un Convenio de visitas, “pero siempre había problemas a la hora de retirarla y traerla con el padrastro, que me agredía con insultos y una vez hasta con machete”

“Tuve que incorporar como intermediaria a mi hermana, para evitar problemas”, señaló.

En tanto, aseguró que “la niña me contó sobre los golpes que recibió” y cuestionó que hasta el momento, “la madre no acudió al hospital a ver cómo estaba la nena”.