Corrientes – Daniel Caran en ATE: No vengo a pedirles el voto, vengo a proponerles que cogobiernen conmigo

Contundente definición y propuesta que realizó el candidato a Gobernador por el Partido Justicialista de Corrientes el pasado Jueves a la tarde a la Comisión Directiva de ATE en la sede de calle España al 600

«No vengo a pedirles el voto, no vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponerles que cogobiernen conmigo a partir del año que viene» sentenció el fundador del Movimiento interno peronista «Volver Creer»

Daniel Caran ratificó en su ronda de diálogo con los gremios correntinos la decisión desde el primer día de gestión levantar las intervenciones y normalizar los entes descentralizados, nueva Ley de ministerios, inmediato llamado a paritarias entre otras medidas que ya están en pleno desarrollo por parte de los equipos de trabajo que conduce.

«Ustedes deben elegir a las mejores compañeras y compañeros para que ocupen los espacios de poder para que, con transparencia y dedicación hagamos el mejor gobierno desde la Democracia. Corrientes merece otra cosa, lo que decía Perón producir, generar trabajo» aseguró.

«Crearé el Ministerio de la Mujer, género y diversidad. El Invico dejará de ser una timba, no puede ser que hayan familias que esperen más de 20 años su vivienda y por no tener suerte por no estar en el bolillero o un contacto en el «poder» no lo consigan».

El Jueves pasado, día del cumpleaños del Papa, los compañeros de ATE escucharon decir a Caran «no debe ser casualidad, es una señal que hoy estemos dialogando. Justo el día que cumple años nuestro querido Francisco, un hombre que hace del diálogo un apostolado».

Si bien el candidato a gobernador escuchó con atención las consideraciones de los anfitriones, ambos coincidieron en transitar un sólo camino: el de no abandonar la lucha por los compañeros y compañeras y ratificar que sus derechos no se negocian.

Cerrando el ameno y productivo encuentro, quedaron en continuar con el diálogo y Daniel Caran agradeció que las puertas del gremio se abrieran para recibir al primer candidato a la gobernación de Corrientes.