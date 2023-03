Corrientes: comenzaron las protestas docentes que se extenderán con paros hasta este viernes

Tras el anuncio salarial realizado en la mañana de este martes 7 de marzo por el Gobierno de la Provincia, miles de docentes de todos los niveles se manifestaron al finalizar el turno mañana y previo al inicio del turno tarde frente a sus colegios, en calles y plazas de las distintas ciudades.

Maestros, profesores y auxiliares docentes manifestaron con carteles su desacuerdo con el anuncio salarial que realizó la administración de Gustavo Valdés: rechazan la actualización en cuotas, el pago del haber en cuotas a través de plus, se quejaron por el mal funcionamiento de la obra social IOSCOR, denunciaron el mal estado edilicio de sus escuelas, entre otros puntos.

En la Ciudad de Corrientes un nutrido grupo de docentes marchó desde sus respectivas escuelas y se manifestó, con pancartas y altoparlantes, frente a Casa de Gobierno. En ciudades del interior como Mercedes, Goya, Esquina, Paso de los Libres y otras; maestras y profesores se concentraron en plazas, paseos y frente a los colegios públicos provinciales.

Frente a la sede de la Gobernación, en la esquina de calles 25 de mayo y Salta, una columna de maestros de diferentes establecimientos educativos de la capital, improvisó una asamblea callejera. “Esto es el inicio. Las clases no debían haber comenzado. Nuestros sueldos no nos alcanzan pero lo peor es que no hay un marco de diálogo con el gobierno”, expresó uno de los educadores ante sus pares.

La protesta llamó la atención y solidaridad de los empleados públicos que salían de sus oficinas, ocurrió pasadas las 13 en el microcentro de la capital provincial.

Las protestas docentes continuarán este miércoles 8/3 que, además, es el Día Internacional de la Mujer por lo que no habrá actividad en la mayoría de las escuelas de Corrientes por haberse dictado Asueto Administrativo.

Continuarán el Jueves 9/3 y Viernes 10/3 con el Paro General Docente sin concurrencia a los lugares de trabajo, convocado por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) que también incluirá marcha desde las 9:00 (jueves 9/3) en la Capital provincial.