Corrientes: Buscan conformar un grupo CREA de productores de arándanos

Con el objeto de formar un Grupo de Consorcio Regional de Experimentación Agropecuaria (CREA) de arándanos en la provincia, se concretó en Tatacuá una reunión con productores del sector productivo. El encuentro, que contó con la participación e técnicos del Ministerio de Producción, se desarrolló el pasado viernes (7 de febrero) en el Establecimiento Esteros Azules SA, que posee una superficie de 21 hectáreas en esa localidad del departamento Concepción.

Se trata de la primera reunión informativa tras ese propósito y contó con la participación del Ing. Alejandro Soccas, coordinador regional de la Región CREA Litoral Norte, quien explicó la metodología que se funda en el intercambio entre pares productores y el ámbito en el que se desarrolla es la reunión del grupo CREA, de las comisiones técnicas, de las mesas de afinidad, de los presidentes, de la comisión directiva, entre otras. Y además expuso que el objetivo principal de la organización es potenciar y asegurar el buen funcionamiento de los grupos para que las empresas que los integran sean económicamente rentables y sustentables en el tiempo.

Participaron de la reunión cinco establecimientos de arándanos de la provincia: Esteros Azules SA con 21 has (Tatacuá), La Gloriosa SA con 52 haa (Gobernador Virasoro), Fresh Berry con 5 has (Derqui), Agroberries SA con 25 has (Bella Vista) y Compañía Industrial Frutihortícola S.A. – CIFSA con 53 has (Bella Vista), un técnico de CREA y varios técnicos de la Dirección de Producción Vegetal del Ministerio de Producción. En la jornada se presentaron datos técnicos de la empresa anfitriona y se trabajó en grupo sobre los problemas destacados por esta.

La convocatoria informativa también contempló una recorrida a campo que estuvo distribuida en cuatros paradas según los temas de interés, el control de malezas, estructura contra granizo, manejo integrado de plagas y variedades. Para finalizar la jornada se presentó el resultado del trabajo en grupo y fue compartido con la empresa anfitriona; en tanto que se acordó realizar una nueva reunión dentro de un mes en un establecimiento ubicado en Bella Vista.