Corrientes: bajaba del colectivo, se enganchó y fue arrastrada

La mujer sufrió heridas en una rodilla y mano. El accidente ocurrió cerca del ingreso al barrio Cremonte.

Una mujer de 68 años sufrió un accidente y como consecuencia resultó con golpes en una rodilla y mano. Esto sucedió cuando estaba descendiendo de un colectivo de la línea 101 y quedara enganchada en la puerta trasera, según contó su hija de nombre Vanesa a la redacción de Radio Dos.

«Ella volvía de la iglesia y bajó del colectivo dos paradas antes de lo habitual con una vecina , para ingresar juntas al barrio. Y cuando no terminaba de bajar, la puerta del colectivo le apretó una rodilla y una mano y la arrastró más o menos un metro», comentó Vanesa sobre el momento en que su madre sufrió el accidente.

Luego, dijo que el colectivero abrió la puerta y se dio a la fuga. «No bajó el chofer a ver qué pasó o cómo estaba mi mamá», contó indignada sobre el hecho que ocurrió el domingo último, aproximadamente a las 20: 30, por Ruta Provincial N°5 cerca del ingreso al barrio Cremonte de esta ciudad.

Al día siguiente, decidieron hacer una exposición en la comisaría del barrio Ponce. Posteriormente Vanesa se dirigió hasta la sede de la empresa involucrada para presentar una carta en la que relataba todo lo sucedido.

«Una chica me recibió la carta porque me dijo que no había nadie en el lugar. Después la llamé a la dueña de la empresa y me pidió disculpas pero nunca se hizo cargo. Ese día también fui con la tarjeta SUBE para conocer quién era el chofer, pero nunca se comunicaron conmigo a pesar de que me dijeron que me iban a llamar porque tenían mi contacto”.

Por último dijo: «Hasta el día de hoy estoy esperando una respuesta. Mi mamá no quiere avanzar porque siempre queda en la nada. Tengo una impotencia ya que ella pudo haber muerto, pero gracias a Dios la tengo viva», concluyó.

Fuente: Radio dos