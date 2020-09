Corrientes: Aumentan los pedidos para liberar el paso en el puente General Belgrano

Grupos de personas se encuentra reclamando la liberación del puente interprovincial para poder encontrarse con sus familias, que no ven hace 6 meses. La caravana de gente concentró frente al ex Regimiento de Infantería 9 de Corrientes, donde se reunieron participantes de ambas márgenes del río Paraná alrededor de las 8,30.

En diálogo con Norte, Ariel Simonic detalló la desesperante situación que vive a raíz de estas restricciones, que le impede ver a sus padres desde hace más de 6 meses. «No me dejan cruzar para ver a mis padres, los dos tienen 73 años y tienen problemas de salud. Necesito verlos porque si les pasa algo…» dijo entre lagrimas el joven de Barranqueras, al tiempo que agregó que, para pasar, «me piden el hisopado y un permiso que no consigo».

En este sentido, Simonic afirmó que el hisopado «lo puedo pagar, no tengo problema, pero cuando llego al puente la policia me dice que necesito un permiso para pasar, pero cuando llamo para pedir ese permiso nadie me atiende. Es terrible, solo quiero ver a mis padres que son personas mayores, tienen cuestiones de salud y necesitan de mi ayuda. Estoy desesperado, culminó.