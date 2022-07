Corrientes: Atendía en el Hospital de Campaña, estuvo en coma y ahora será reconocida con un mural

Tiene 56 años y es enfermera desde los 18. Se contagió de covid-19 y estuvo al borde de la muerte, pero se recuperó. El Instituto Malbrán la reconocerá por su lucha como profesional y como paciente; o como dice ella, por haber estado «de los dos lados».

Catalogados de héroes e inspiradores de aplausos masivos, los trabajadores de la salud vivieron –y lo siguen haciendo- una situación inédita con la pandemia. Algunos, además, no solo tuvieron que vivir con el virus como una amenaza constante, sino que lo sintieron en carne propia, como le pasó a Carolina de Jesús. Ella tiene 56 años y es enfermera desde los 18. Del Vidal, su lugar de trabajo desde hace años, fue trasladada para colaborar en el hospital de campaña.

En ese mismo lugar, además de atender a los pacientes -que eran cada vez más- estuvo al borde de la muerte tras contagiarse de coronavirus. «Sé lo que es estar de los dos lados», dijo. Fueron 45 días internada y dos semanas con respirador, en coma. Antes de ser dada de alta y todavía en cama, se enteró de que su hermano había fallecido.

Un relato que estremece y que, más allá de lo difícil de la situación, termina siendo gracias a su mirada un mensaje esperanzador. En plena recuperación y con ganas de volver a trabajar, Caro –como la llaman todos-, habló con República de Corrientes y contó cómo vive el homenaje que le harán en el Instituto Malbrán, en Buenos Aires.

–¿Cómo empezó su carrera en la enfermería?

–Estudié y me recibí en la Cruz Roja, y ahí empecé a trabajar en el viejo hospital de niños, donde ahora está el materno-infantil. Eso fue en 1985. Estuve en terapia intensiva hasta que el lugar se cerró en 1998. Después estuve en el antiguo regimiento de Santa Catalina, donde funcionaba el centro de evacuados de la ciudad. Después pasé al hospital Vidal.

–¿Cuándo comenzó a trabajar en el hospital de campaña?

–Me convocaron en junio de 2020. Tuve una reunión a las 9 y a las 11 ya tenía todo planificado para trabajar ahí. Era un momento en el que no había vacunas y se sabía poco.

–¿Tuvo miedo cuando la convocaron para el Campaña?

–Miedo no, yo estoy acostumbrada a ser enfermera en cualquier lugar. En 2010 lo fui con la gripe A, y en ese momento teníamos menos cobertura, era solo el barbijo.

–¿Cuándo se contagió?

–En julio de 2021, un año después de entrar a trabajar ahí, pero en realidad no sé con certeza dónde me contagié. Di positivo en uno de los controles centinelas que nos hacían. Me dieron licencia y a comienzos de agosto me hicieron una tomografía. La doctora que me vio me dijo: «Urgente, internación». Ahí me internaron, y empezó otra experiencia para mí. Estuve en clínica, y a las 48 horas ya estaba en terapia como paciente grave. Fue todo sin darme cuenta. Me avisaron que tenían que ventilarme, pedí para mandar un mensaje y avisé a mi familia y entré en coma inducido.

-¿Cuántos días estuvo en coma?

–Fueron 12 o 13 días, me despertaba cada tanto pero no entendía mucho lo que veía. Estuve muy grave, cuando salí me dieron una copia de mi historia clínica y hasta hoy no me animo a leerla. Todos me dicen que me olvide de lo que pasó, pero es imposible, fue muy traumático.

–¿Lo vivió distinto siendo enfermera?

–Una ya está acostumbrada, estamos prácticamente conviviendo con la muerte, pero es distinto cuando te pasa a vos. Yo no llegaba a caer que era yo la que estaba en esa situación, estaba acostumbrada a atender, no a que me atiendan. Todo esto me dio mucha fortaleza, soy católica y me encomendé mucho a Dios.

–¿Sabe qué tratamiento le hicieron?

–Creo que me trataron con el suero equino hiperinmune, pero no estoy segura porque todavía no me animo a leer mi informe.

–¿Qué pasó cuando salió del coma?

–No sabía si era de mañana o de tarde, ni cuánto tiempo había pasado. Yo lo único que hacía era pedir a Dios y a los santos que me sacaran de ahí. Mientras estaba dormida escuchaba y sentía que me agarraban la mano y me decían: «Soy fulano»; eran mis compañeros. Cuando di negativo me trasladaron al hospital Vidal. Ahí ya me sentía en mi casa. Todos mis compañeros querían verme y por eso pusieron un cartel en la puerta que decía «Carolina tiene prohibidas las visitas» (sonríe). Uno de mis compañeros también tuvo covid-19, estaba en la cama de al lado y falleció ahí.

Estando internada falleció también uno de mis hermanos y nadie me quería avisar, hasta que mi hermana me contó unos días después.

–¿Cómo fue la recuperación cuando salió del hospital?

–Comencé una nueva vida. No me podía mover, estaba paralizada por los medicamentos. Con la ayuda de algunas sillas y un caminador empecé a levantarme de nuevo, pero todavía no tengo el alta definitiva.

–¿Tiene ganas de volver a trabajar?

–Quiero volver a trabajar; a veces me acobardo un poco, pero tengo ganas. Yo conozco los dos lados, siempre le decía a mis compañeros, ese paciente que está ahí podés ser vos. Cuando uno hace las cosas por vocación es así.

–Fue elegida como representante de Corrientes para un mural en el Instituto Malbrán. ¿Cómo se tomó la noticia?

–Primero, cuando me avisaron, no sabía de qué se trataba, no entendía nada. Pero la verdad es que estoy emocionadísima.

–¿De qué tiene ganas ahora?

–De reactivar el comedor que tenía mi mamá en mi casa, y que yo continué después de que ella falleció. Cuando entré al hospital de campaña tuve que suspenderlo, lamentablemente. Los sábados les dábamos la merienda y el domingo el almuerzo a 120 chicos del barrio Virgen de los Dolores.

El homenaje en Buenos Aires

En el Instituto Malbrán, de la ciudad de Buenos Aires, se realizará un mural en homenaje a todos los trabajadores que enfrentaron la pandemia de la covid-19 desde sus puestos.

Será una pintura que se realizará como actividad dentro del Concurso Nacional de Muralismo «Ramón Carrillo».

De esta manera, en una pared se reflejará el esfuerzo de los trabajadores de la salud y de otras áreas de todo el país, entre ellos Corrientes.

El objetivo del mural -que se hará en las paredes del histórico edificio de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud- es destacar el compromiso y seriedad de cada trabajador desde marzo de 2020 hasta ahora.