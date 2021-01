Corrientes: Asociación de Pescadores reclama respuestas contra depredación en el Paraná

La Asociación de Pescadores del Litoral reclamó a través de una carta a las autoridades de recursos naturales respuestas contra la depredación de os recursos ícticos con pesca sin devolución en los principales centros turísticos de la región.

«Es de público conocimiento lo que está pasando desde que levantaron las restricciones de circulación en toda la Provincia de Corrientes principalmente pero también en Chaco, Santa Fe y Entre Ríos», expresa la carta. «Guías y cabañeros que No paran de Matar. Ofreciendo abiertamente servicios de guiadas y Dorados o Pacú a la parrilla, subiendo las fotos a las redes sociales como si nada pasara», denuncia.

«Pescadores comerciales que no respetan medidas ni especies y no dejan de colar el río día y noche. Están a simple vista, circulan todo el día por todas partes, en las narices de Prefectura. Es realmente impresionante la cantidad de consultas que nos llegan, las fotos y las denuncias. ¿Acaso Recursos Naturales y sus fiscalizadores no lo ven? ¿O es que realidad no están en el agua haciendo su trabajo?», reclama la Asociación.

«¿O cual es el asunto? Queremos imaginar que no existe ningún tipo de arreglo o connivencia entre los funcionarios y quienes están Matando al Rio. Esquina, Goya, Bella Vista, Empedrado, Corrientes, Paso de la Patria, Itatí, Puerto Corazón, Rzepecki, Yahape, Ita Ibaté… en todos lados. Estamos en el agua. Muchos de los que formamos la APDL lo vemos a diario. Ni un Sólo Control», afirma.

«Es hora de que dejen de poner excusas, tienen que estar haciendo su trabajo, controlando, concientizando. No han realizado Ni una sóla Publlicación ni el Ministerio de Turismo ni la Dirección de Recursos Naturales sobre la prohibición de sacrificio, el sistema de vedas, la obligatoriedad de los permisos, etc.

Que cumplan su trabajo o den un paso al costado. Porque los ríos no tienen dueños, pero si quienes los defiendan», concluye.

Fuente: Momarandu