Corrientes: alarma de productores de arroz por efectos de la sequía en la producción

Productores de arroz de Corrientes se reunirán mañana con autoridades de la provincia debido a los problemas que enfrenta el sector a causa de la sequía y por la falta de caudal en tramos neurálgicos del río Corriente que se encuentra en el corazón de la cuenca arrocera.

«Estamos tramitando una asistencia del Estado hace un tiempo pero estamos un poco preocupados porque pareciera que el organismo de control de la situación como el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa) no está respondiendo a la velocidad que nosotros necesitamos para tratar el tema», dijo hoy a Telam el presidente de la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz, Pedro Tomasella.

«Vamos a concurrir a esta reunión para que tomen cartas en el asunto para que la situación se encauce ya que se ha demorado por parte de ellos en darnos alguna respuesta, al menos para que podamos salvar la situación, usando menos agua, administrándola mejor para salvar una parte y que no sea total el colapso, estamos sujetos a lo que ocurra en el muy corto plazo con las lluvias», añadió el dirigente.

Y subrayó que «si este fin de semana no se da una lluvia importante entraremos en una situación muy preocupante».

La cuenca del río Corriente acarrea tres años de precipitaciones por debajo de la media, con lo cual progresivamente se fue perdiendo superficie plantada de arroz.

Mientras en la campaña pasada se registraron entre 98.000 y 100.000 hectáreas, para este año se plantaron 65.000 hectáreas de arrozales en toda la provincia.

En la cuenca del río Corriente, donde hay alrededor de 12 explotaciones de arrozales, un fuerte competidor por el uso del agua es la empresa Adeco.

«Adeco tiene dos explotaciones sobre el río Corriente y tiene instaladas siete bombas con lo que se ubica como uno de los consorcios productores que más agua extrae al río, es una empresa grande que hace miles de hectáreas con lo cual nos viene perjudicando a nosotros que tenemos muchísimos años», dijo Tomasella a Télam.

Y aseguró que la mayor parte de los plantadores de la vera de ese cauce tienen «como mínimo 50 años produciendo y esa empresa con semejante cantidad de hectáreas agrava la situación».

«Adeco -dijo- tiene una cifra estimada en más de 10.000 hectáreas de plantaciones de arroz, que se riegan mediante el agua del río que acumula en una represa, un reservorio que permanece cargado a la hora de comenzar los riegos».

No obstante la situación apremiante del sector, el dirigente ruralista cree «que no hay riesgo de abastecimiento interno».

«Para el mercado interno este año, por ejemplo, ha sobrado arroz, por lo que parte de la crisis del sector es por no poder exportar; al no haber exportaciones importantes, bajó muchísimo el precio o no subió al menos, en relación con el proceso inflacionario que tenemos y estamos golpeados por esa situación», sostuvo.

Vale señalar, en orden a la cantidad de hectáreas plantadas, Corrientes es la principal productora de arroz del país, seguida por Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa, en tanto que hay producciones menores en el sur de Misiones.