Coronavirus: Salud Pública pide responsabilidad en la viralización de mensajes

El ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, dijo que ante la notificación de un caso se informará de manera oficial, “tenemos una política del Gobernador Gustavo Valdés de comunicar siempre en beneficio de la sociedad y en esta línea vamos a actuar”.

“Es importante que la sociedad se mantenga informada con los comunicados oficiales, y que sean responsables y no viralicen mensajes informales en las redes sociales y whatsapp, que lo único que hacen es generar caos en la comunidad y esperemos que no tengan ningún objetivo político o de otra índole detrás de estas movidas que no persiguen ningún beneficio”, manifestó el Ministro Ricardo Cardozo.

Reiteró que “todos los casos serán informados ni bien tengamos la confirmación, porque es nuestro deber cuidar la salud de los correntinos y por ello también necesitamos del compromiso de todos”.

“Pusimos en marcha un Plan Provincial en Respuesta al Coronovirus, trabajamos en un protocolo el cual se activa de forma inmediata ante la notificación de una persona que viajó a un país de circulación viral, y tenga síntomas o no activamos protocolo; si el paciente tiene síntomas de fiebre y respiratorios se le hacen los estudios correspondientes, el aislamiento oportuno y se investiga a las personas que tuvieron contacto con esas personas que viajaron”, precisó el titular de la cartera sanitaria provincial.

Corrientes cuenta con un Comité de Crisis, el cual tiene como funciones implementar las medidas de prevención, detección temprana y control que permitan brindar la respuesta sanitaria integral necesaria para la atención y protección de la población susceptible de COVID-19.

HOSPITAL PEDIÁTRICO JUAN PABLO II

Con respecto a los pacientes del hospital Pediátrico Juan Pablo II, la directora asistencial Samantha Cardozo, informó que “ingresaron a la guardia dos menores con antecedentes de viaje a Estados Unidos, y que regresaron hace 16 días, presentaban síntomas de tos y dolor de garganta, se le realizaron los estudios pertinentes sin presentar criterios clínicos para considerar casos sospechosos. De todas maneras, como está previsto con las personas que tienen antecedentes de viajes a países donde hay circulación viral, se activa el protocolo de emergencia, los pacientes se encuentran en sus hogares con el seguimiento correspondiente.