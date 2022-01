Coronavirus: Preocupación por agotamiento y cantidad de contagios en terapistas

El secretario de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (Sati), Fernando Ríos, advirtió que «preocupa mucho el agotamiento y la gran cantidad de contagios que se registra entre el personal de salud, a partir de esta nueva ola de coronavirus», al tiempo que advirtió sobre «lesiones psicológicas y psicofísicas» que sufren los profesionales destinados a sectores para pacientes graves. El médico sostuvo que «el personal de salud está agotado (porque) no ha parado» y remarcó que desde la Sati están alarmados «porque hemos hecho relevamientos en donde encontramos personas con lesiones psicológicas y psicofísicas por el agotamiento, el estrés y la fatiga por presión».

Ríos advirtió que «el reconocimiento económico para la especialidad es muy malo, no tiene proporción con la demanda física». Además, sostuvo que con la circulación de la variante Ómicron se elevó la cantidad de profesionales contagiados y precisó que el ausentismo «en los últimos días entre enfermeros y médicos fue del 20%», por lo que remarcó: «Nos preocupa mucho la sobrecarga laboral» de los trabajadores de las unidades de terapia intensiva.

«Rompimos récord diarios de casos, ahora estamos rompiendo récord de muertes», sostuvo Ríos, al remarcar que en la última semana se registraron 1.000 fallecidos, aunque aclaró que «el porcentaje de pacientes que se están hospitalizando es muy inferior al de otras olas».

Explicó que «es un fenómeno que ha ocurrido con las otras olas: primero se ve un ascenso de contagios en la comunidad, luego de unos quince días el ascenso en las internaciones y una semana o quince días después se empiezan a ver las consecuencias que tienen esas internaciones que es un incremento en la mortalidad». Señaló también: «Ómicron nos sorprendió porque tuvo un comportamiento distinto» y consideró que, de acuerdo a lo sucedido en Sudáfrica o Londres, «se supone que en las próximas semanas debería bajar la cantidad de enfermos».

Por otra parte Ríos detalló que «aproximadamente el 60% de los pacientes que están ventilados en terapia intensiva son no vacunados y dentro de los que están vacunados son pacientes especiales (con comorbilidades)».

Además reflexionó: «Hoy el 50% de las UTI están ocupadas por pacientes con covid, que están enfermos y a veces fallecen, y todo el mundo sabe que esto no debiera haber ocurrido si no se contagiaban con coronavirus y eso genera mucha angustia».