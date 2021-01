Coronavirus: Monte Caseros, Libres y Mercedes, por encima de 100 casos activos

Entre las tres localidades suman 374 personas que cursan la enfermedad. Capital es la que mayor cantidad de enfermos concentra con 417.

Los contagios de coronavirus en la provincia están lejos de desacelerarse, al menos en las próximas semanas, considerando que tiene 1.259 casos activos de covid-19.

Ayer volvió a trepar el número de casos nuevos y además de la capital correntina -que concentra la mayor cantidad de casos activos- tres localidades del interior se mantienen con números muy altos.

Monte Caseros recibió ayer la noticia que sumaba otros 11 nuevos infectados y alcanzó los 148 casos activos. En segundo lugar está Paso de los Libres que también confirmó otros 11 casos y tiene 124 libreños transitando la enfermedad.

En tercer lugar, Mercedes tuvo 13 casos nuevos y pasó la barrera del centenar, con 102 infectados activos.

De todas formas, la Capital continúa liderando los contagios, con 127 nuevos y 471 personas enfermas con covid.Pero estos cuatro distritos no son los únicos, con menos del centenar de contagiados, Ituzaingó tiene 68 personas enfermas, seguida por Bella Vista con 55, Gobernador Virasoro con 43 y Goya con 41 casos activos. En total, las ciudades de la provincia (incluida la Capital) que registran personas con la enfermedad activa alcanza a un total de 41.

Con los 217 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, en lo que va del año, acumuló 19.173 positivos, de los cuales se recuperaron 17.583.

El coordinador del Comité de Crisis provincial, Jorge Ojeda, admitió ayer en declaraciones a la prensa que en la provincia hay un número elevado de casos desde las Fiestas de fin de año. “En todo el país hay un aumento de casos, todas las provincias están pasando por la misma situación epidemiológica”, dijo.

“Siempre esperamos que los números desciendan, la sociedad debería tomar conciencia sobre las medidas correspondientes de prevención”, puntualizó. En ese marco, sostuvo que “el movimiento no es problema, sino la cuestión del respeto de las medidas de prevención”.

En ese contexto, destacó que “hay una parte de la sociedad que no respeta el aislamiento y decide tener un comportamiento que no corresponde”.

El funcionario también fue consultado respecto del plan de vacunación. En principio vale recordar que hasta el momento se inmuniza al personal de salud con las vacunas Sputnik V que envió el Gobierno nacional. “Hay un gran trabajo del equipo de Salud para poder diagramar la vacunación. Es un trabajo que no se ve, pero es para destacar”, indicó Ojeda. De todas formas insistió: “Hay que seguir manejándose con las medidas de prevención y tratar de la que la mayoría de la población se inmunice. Es el recurso más importante que tenemos desde que comenzó la pandemia”.

Norte