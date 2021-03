Coronavirus: Ministros de Salud de todo el país admiten que la segunda ola «llegará» y piden extremar los cuidados

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, se reunió con sus pares de todas las provincias en el Consejo Federal de Salud y remarcó que todas las medidas sanitarias en el país se toman en concordancia entre las 24 jurisdicciones, con el horizonte puesto en la segunda ola que golpea fuerte en Europa y en los países limítrofes. Negaron nuevas medidas de confinamiento y volvieron a desalentar enfáticamente los viajes al exterior.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, ofreció este viernes una conferencia de prensa en la Casa Rosada, al término de la reunión que encabezó con el Consejo Federal de Salud, con todos los titulares de la cartera de las provincias. Junto al ministro de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, y el de Provincia, Daniel Gollan, ratificó el consenso que existe entre sus colegas respecto al rumbo de la política sanitaria ante la pandemia de coronavirus para «minimizar el impacto de la mortalidad, vacunando a las personas de mayor riesgo». Y destacó: «No recomendamos viajar, lo desalentamos. No tenemos pensado volver a las medidas más duras de marzo de 2020. Tenemos un camino recorrido. El tema está en los cuidados, en los testeos, en los rastreos y en el compromiso por parte de la sociedad. No estamos pensando en medidas de confinamiento».

“El objetivo es minimizar el impacto de la mortalidad de esta segunda ola, que es una posibilidad concreta en la Argentina”, remarcó la funcionaria nacional.

Además, la Ministra manifestó su preocupación por la situación que se vive en los países vecinos, “en los que se ve un aumento de los casos de forma acelerada. Lo mismo vemos, en menor medida todavía, en varios distritos de nuestro país. Por eso están cerradas las fronteras y hay un gran trabajo junto a Migraciones para controlar que se cumplan las restricciones vigentes, como tener un PCR obligatorio y aislarse tras venir del exterior”.

«Desalentamos los viajes de turismo, los que no son esenciales, los que no son de fuerza mayor, por el riesgo de enfermarse en un país extranjero y el peligro de traer una variante de afuera que podría traer un inconveniente sanitario serio», enfatizó Vizzotti y agregó: «Es importante el aislamiento al regreso, en caso de la necesidad de viajar, y el compromiso individual que pone en valor el trabajo colectivo».

Al ser consultada por los 3 millones de vacunas Sinopharm que aún no arribaron al país, la funcionaria dijo, sin vueltas: «Están en China», y de inmediato aclaró: «El anuncio fue la firma del contrato. Ya se recibió un millón y faltan tres millones más. Es un proceso complejo entre que se firma el contrato, los procesos internos de los países, la logística necesaria y la disponibilidad del país que fabrica» y aclaró que la ANMAT «está trabajando para que se pueda aprobar esa vacuna a mayores de 60 años. Esperamos que estén en la Argentina lo antes posible», insistió.

Con respecto a la Cadena Nacional «inesperada» que brindó este jueves Alberto Fernández, Vizzotti explicó que el Presidente «se puso a la cabeza de la lucha contra la pandemia desde el primer día. Luego de la reunión con los gobernadores y las gobernadoras, la idea era transmitirles a los ciudadanos todo lo que se hizo durante este año y que no se ha valorado lo suficiente. Y explicar que los laboratorios no cumplieron ni con el Estado argentino ni con el resto del mundo, haciendo hincapié en que 15 países tienen el 10 por ciento de las vacunas disponibles», relató.

Para la Ministra, el Gobierno está «tratando de sostener todas las actividades económicas, productivas, comerciales, culturales, de turismo y las reuniones sociales, con la idea de poder fortalecer todos los cuidados la mayor cantidad de tiempo posible, con el objetivo de disminuir la mortalidad para seguir dando respuestas con nuestro sistema de Salud, sin tensión». Y recalcó: «Convocamos a todos los sectores para redoblar nuestros esfuerzos para generar una respuesta positiva frente a esta pandemia que está durando más de lo que el mundo estimaba que iba a durar».

En cuanto a la llegada de mayor cantidad de vacunas, no dio mayores precisiones: «Se está trabajando para tener vuelos hacia China, Rusia y del mecanismo COVAX y, llegado el caso, informaremos para no generar falsas expectativas ni ansiedades. El engranaje es muy complejo y en el momento en el que se confirma el número de dosis, se comunica a los distritos y a la población», explicó sin dar precisiones sobre los rumores que afirman que este fin de semana podrían llegar más dosis de Sputnik V o, la próxima semana, el faltante de Sinopharm.

Por su parte, el ministro bonaerense, Daniel Gollan, remarcó que la segunda ola «se ha dado en el mundo, y es probable que venga acá, más con el aumento del frío y con las variantes que tenemos en países cercanos. El objetivo es bajar en esta etapa las internaciones y la mortalidad, con extremos cuidados y con vacunación».

En tanto, para el titular de Salud porteño, Fernán Quirós, la pandemia «se gestiona construyendo entre gobiernos y ciudadanía con las precauciones que tenemos que tener todos, aportando algo para el cuidado individual y colectivo. En los últimos 10 a 15 días subieron los casos en la Ciudad, lo que significa que debemos cuidarnos y hacer un nuevo esfuerzo, evitar lugares cerrados, sin ventilación y volver a focalizarnos, e identificar los casos y hacer más testeos, a medida que avanza la vacunación. Se trata de que cada uno de nosotros tenga la voluntad de hacer el esfuerzo cada día. Así, seguramente, vamos a poder pasar esta etapa de aumento de casos sin necesidades de proponer ninguna política que le agregue más daños emocionales o económicos a la ciudadanía», concluyó.

Para cerrar, sobre los viajes de egresados, Vizzotti recordó que el alerta para los viajes al exterior «es para todos, los egresados, los jubilados, los amigos, por los riesgos que tiene para el país. No recomendamos viajar, lo desalentamos. No tenemos pensado volver a las medidas más duras de marzo de 2020. Tenemos un camino recorrido. El tema está en los cuidados, en los testeos, en los rastreos y en el compromiso por parte de la sociedad. No estamos pensando en medidas de confinamiento», concluyó.