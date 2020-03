Coronavirus: Los médicos correntinos advierten sobre cansancio y saturación

“Que no nos pase lo del Perrando”, dijeron ante una consulta de CorrientesHoy, con respecto a la situación de estrés, agobio, saturación y cansancio que empezarán a sentir los médicos correntinos de los tres principales centros de atención y aislamiento ante posibles casos de coronavirus que ya se sospechan, analizan y confirman en la ciudad.

“Siquiera guantes nos proveyeron hasta el miércoles”, se escuchó desde el hospital que está sobre la famosa avenida, haciéndole una especie de piquete de reclamo al propio gobernador Valdés, para que les provean los insumos esenciales.

La comparación con el principal centro asistencial de Resistencia, está en que ahí, sus colegas admitieron que están temerosos, cansados y desbordados por la peligrosísima situación de combatir al límite de sus fuerzas, con todo lo que eso significa para ellos y para el resto de la población.

ATENCIÓN

“Cuando aumenten los casos de manera exponencial en Argentina y esto se haga incontrolable, recuerda bien que no fue el gobierno, no fue el personal de Salud, no fueron los bomberos, ni los militares ni los policías”.

“Fueron aquellos argentinos que se creen inmunes y vivazos y no les importó el bienestar de los demás”.

“No nos va a matar el coronavirus, pero si la ignorancia y la falta de empatía. Y si te enfermas y llamas al 148 para que te hagan tu examen y no llegan rápido, no comiences a hablar de lo mal que te atendieron y publicar idioteces en redes”.

“Recuerda que el único culpable eres tú, también recuerda que si la cosa se pone fea, la economía argentina se frenará aún más y eso, querido ‘inteligente’, es culpa tuya por no seguir las indicaciones que te vienen repitiendo por todos los medios de comunicación”.

“Recuerda y nada de hacerse la víctima”.

