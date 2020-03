Coronavirus: La UNNE decretó licencias extraordinarias a docentes y estudiantes

Después de conocerse que una Becaria de la Facultad de Humanidades habia dado positivo a los análisis de coronavirus la profesora Delfina Veiravé, Rectora de la UNNE, emitió una resolución desde la Universidad.

El propio Decano de Humanidades, Aldo Lineras, solicitara a través de un audio (que se le atribuyó al catedrático) y que rápidamente se vuelva viral en las redes sociales, la urgencia de medidas y aplicación de protocolos ya que una de las Becarias, a su regreso de un vuelo internacional, habría estado en una zona de la Facultad.

Resolución de la Universidad Nacional del Nordeste

ARTICULO 1° Adherir a la Resolución 2020-178-APN-MT del Ministerio de Trabajo y Empleo y Seguridad Social de la Nación, otorgando licencia excepcional por catorce (14) días corridos contados a partir de la fecha de su arribo a la República Argentina, al personal no docente, docente y estudiantes de esta Universidad que ingresen al país desde el exterior, de los países de Republica de China, Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia, Alemania o los que indique el Ministerio de Salud de la Nación en el futuro.

ARTICULO 2° – Recomendar a las personas que se encuentren comprendidas en el art. 1° que en forma voluntaria permanezcan en sus hogares en situación de resguardo y aislamiento evitando contacto social, en todo de acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación

ARTICULO 3° Justificar la inasistencia, con goce de haberes, del personal docente, no docente y de los estudiantes, no computándose las mismas, debiendo las Unidades Académicas ¢ Institutos reprogramar las actividades de evaluación de las personas afectadas por la presente Resolución, dichas inasistencias no se adicionaran a otras licencias previstas normativamente. Debiendo presentar la documentación respaldatoria (pasajes, tarjetas de embarque u otras que se determinen) dentro de los siete días hábiles posteriores al ingreso al país.